Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - 32 Adet Taşınmazın İhale İlanı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - 32 Adet Taşınmazın İhale İlanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - 32 Adet Taşınmazın İhale İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.HAZINE VE MALIYE BAKANLIGIÖzellestirme Idaresi BaskanlıgıBasın ve Halkla Iliskiler Daire BaskanlıgıSayı: E-86039450-823. 02-10076 14. 06.

T. C.

HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI

Özellestirme Idaresi Baskanlıgı

Basın ve Halkla Iliskiler Daire Baskanlıgı

Sayı: E-86039450-823. 02-10076 14. 06. 2021

Konu: Taşınmaz İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan 32 adet taşınmazın ihalesine ilişkin ilan aşağıdaki bağlantıda (Ek-1) ve ilan afişi aşağıdaki bağlantıda (Ek-2) bulunmaktadır.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. Ek-1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - İlan Metni Ek-2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - İlan Afişi

Tüm duyurular için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

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