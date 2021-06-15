Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - 32 Adet Taşınmazın İhale İlanı
T. C.HAZINE VE MALIYE BAKANLIGIÖzellestirme Idaresi BaskanlıgıBasın ve Halkla Iliskiler Daire BaskanlıgıSayı: E-86039450-823. 02-10076 14. 06.
T. C.
HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI
Özellestirme Idaresi Baskanlıgı
Basın ve Halkla Iliskiler Daire Baskanlıgı
Sayı: E-86039450-823. 02-10076 14. 06. 2021
Konu: Taşınmaz İlanı
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan 32 adet taşınmazın ihalesine ilişkin ilan aşağıdaki bağlantıda (Ek-1) ve ilan afişi aşağıdaki bağlantıda (Ek-2) bulunmaktadır.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. Ek-1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - İlan Metni Ek-2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - İlan Afişi
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Kaynak: Habermetre