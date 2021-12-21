Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Haykır, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Haykır, yaşam kategorisinde oyunu İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" isimli fotoğrafı için kullanırken yaşlı kadının içindeki çocuğu canlı tutmasını sevdiğini söyledi.

Spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" isimli fotoğrafını tercih eden Haykır, en zor anlarda bile umudun devam ettiğini, gökyüzünün de bunun göstergesi olduğunu bildirdi.

Haykır, haber kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" isimli fotoğrafını seçerek, bu karenin kadınların her türlü görevi layıkıyla yapabileceklerinin güzel bir örneği olduğunu kaydetti.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

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