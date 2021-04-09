Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışlarını onayladı
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Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışlarını onayladı

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışlarını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışına onay verdi.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı Tokat'ın Turhal ilçesi Celal Mahallesi'ndeki 5 bin 824,40 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3 milyon 690 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Duran Yalçın'a satışı uygun bulundu.

Aynı yerdeki Türkşeker'in 5 bin 728,89 metrekare yüzölçümlü taşınmazının ise 2 milyon 220 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Enes Hamamcı'ya satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 850 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 1 milyon 755 bin lira, 2 bin 146 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da 1 milyon 515 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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