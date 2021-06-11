Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada Güpegündüz dükkana giren hırsız masadaki telefon ve sigara paketini çaldı İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir dükkandan cep telefonu ve sigara paketi çalan soğukkanlı şüpheli, Güven Timlerinin gerçekleştirdiği denetimde yakayı ele verdi.

Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada

Güpegündüz dükkana giren hırsız masadaki telefon ve sigara paketini çaldı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir dükkandan cep telefonu ve sigara paketi çalan soğukkanlı şüpheli, Güven Timlerinin gerçekleştirdiği denetimde yakayı ele verdi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 8 Haziran günü Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir dükkanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. isimli kişi sokak üzerinde yürürken bir dükkanın boş olduğunu fark ederek içeri girdi. Masanın üzerinde duran cep telefonu ve bir paket sigarayı alan şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Emniyete yapılan ihbarın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 9 Haziran günü Yeşiltepe Mahallesi'nde denetim gerçekleştirilen Güven Timleri Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Timleri K.D.'yi durumundan şüphelenerek durdurdu. Yapılan araştırmada K.D.'nin hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Öte yandan üst aramasında uyuşturucu maddeye rastlanan K.D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli kişi dükkanın kapısından bakarak içeriyi gözetliyor. İçeride kimsenin olmadığını gören şüpheli, masanın üstündeki cep telefonunu ve sigara paketini alıyor. Sonrasında dükkandan çıkarak uzaklaşıyor.

Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon
"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 09:58:54. #1.16#

title