(Özel) Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada

(Özel) Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada

Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı.

(Özel) Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada

Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye uçan adam yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Zeytinburnu'nda bir otoparkta 20 Haziran'da yaşandı. Otoparkta geri manevra yapan bir otomobil bekleyen adama çarptı. Adam çarpmanın etkisiyle birkaç metre ilerleye uçarak hafif şekilde yaralandı. Çarpan otomobil sürücüsü ise durdu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.