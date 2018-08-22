Yüzlerce Yıllık Tarihi Halılar Aksaray'da Yeniden Hayat Buluyor

Türkiye'nin en büyük kervansarayının bulunduğu Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dünyanın 4 bir yanından gelen yüzlerce yıllık paha biçilemez tarihi halılar orijinaline uygun olarak restore ediliyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın halıları, İngiliz Kraliyet ailesine ait halılar, Çankaya Köşkü'nün halıları ve çok sayıda kıymetli halının restorasyonunun yapıldığı Sultanhanı beldesine en çok halı Amerika'dan geliyor. 50'ye yakın atölyenin bulunduğu ilçede bin 500'e yakın halı ustası çalışıyor. Nüfusunun yüzde 70'inin halı restorasyonu ve üretiminden geçimini sağladığı Sultanhanı beldesinde paha biçilemez yüzlerce yıllık tarihi halılar, ustaların elinde yeniden hayat buluyor.

"Burası halı restorasyon merkezi"

33 yıllık halı restorasyon ustası olan Fevzi Solak (44), Sultanhanı ilçesinin halı hastanesi olduğunu belirterek, "Ben bu mesleğe 1983 yılında başladım. Yaklaşık 33 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Burada bizim işimiz eski, tarihi değerlerimiz olan halılarımızı, kültürümüzü tekrardan kullanılabilir hale getirmek. Onları restore ediyoruz ve onarıyoruz. Burası halı restorasyon merkezi. Burada tarihi halıları, kilimleri restore ediyoruz. Yeniden tekrardan hayata döndürüyoruz. Bir nevi burası halı hastanesi. Yaptığım halıların sayısını hatırlamıyorum ama buraya Dolmabahçe'nin, Milli Sarayların halıları burada restore edildi. Çankaya Köşkü'nün, Başbakanlığın halıları burada onarıldı. İngiltere Kraliyet Sarayı'nın halıları geldi ve burada restore edildi. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasındaki halı da burada restore edildi. İstanbul Valiliğinden bir halı geldi. Abdülhamit Han'ın resminin de üzerinde bulunduğu bir halıydı. Yaklaşık 150 yıllık bir halı. O halı da yaklaşık 77 ay çalışmamız sonucu burada yapılarak tekrar İstanbul Valiliğine teslim ettik" dedi.

"Sultanhanı'nda 50'ye yakın atölye vardır"

Sultanhanı İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak ise Sultanhanı ilçesinin tüm dünyanın paha biçilemez tarihi halı ve kilimlerinin Sultanhanı'nda orijinaline uygun olarak restore edildiğini belirterek, "Sultanhanı bilindiği gibi dünyanın en büyük kervansarayının olduğu İpekyolu güzergahında olan yeni bir ilçe. Sultanhanı bilindiği gibi dünyanın en önemli müzelerinin, saraylarının halısını, kilimlerini restorasyonunu yapan bir ilçe. Yani Fransız Tapestry kilimi, Goblen tarzı kilimler Sultanhanı'nda restore ediliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir halı ustası gördüğünüzde Sultanhanlıdır. Sultanhanı bu zamana kadar çok önemli projelere imza atmıştır. İstanbul Dolmabahçe Sarayı, İngiltere Buckingham Palace Sarayı'nın restorasyonu Sultanhanı'nda yapılmıştır. Atatürk'ün mirası Çankaya Köşkü'nün halıları Sultanhanı'nda yapılmıştır. Şu anda Sultanhanı'nda büyüklü küçüklü yaklaşık 50'ye yakın atölye vardır. Aynı zamanda dünyada şu anda çok meşhur olan 'vinteş' dediğimiz tarz boyama halı ve 'peçvörk' gibi halılarında Sultanhanı'nda imalatı yapılmaktadır. Sultanhanı aynı zamanda el dokuma, kök boya halı imalatı şu anda mevcuttur. Bilindiği gibi Türkiye'nin çok önemli sarayları olsun, İngiltere'de, yurt dışında olsun, köşklerin halıları burada imalatı yapılıp yurt dışına gönderiliyor" diye konuştu.

"Amerika'dan yoğunlukla halı geliyor"

Başkan Solak, en çok Amerika'dan halı geldiğini ifade ederek, "Yoğunlukla Amerika'dan halı geliyor. İngiltere'den, Almanya'dan ve Fransa'dan halılar buraya gelir ve orijinaline uygun şekilde restore edilir tekrar geldikleri ülkelere gönderilir. Türkiye halı konusunda gerçekten dünyanın en önemli merkezidir. Yani Türkiye ve İran'dır. Sultanhanı'nda şu anda halı işinde, peçvörk işinde ve vinteş gibi halı işinde yaklaşık bin 500'e yakın istihdam sağlanıyor" şeklinde konuştu. - AKSARAY