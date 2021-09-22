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'Özel yurtların sektörden çekilmesi, yatak kapasitesinde azalmaya neden oldu'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Özel yurtların sektörden çekilmesi, yatak kapasitesinde azalmaya neden oldu'

TÜM Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, öğrenci yurtlarıyla ilgili, "Devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak...

TÜM Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, öğrenci yurtlarıyla ilgili, "Devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur" dedi.

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar, son günlerde üniversite öğrencilerinin yurt bulmakta sıkıntı yaşadığına dair çıkan haberler le ilgili açıklamada bulundu. Geçen yıllara göre Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasitesinde azalma olmadığını, aksine artış olduğunu belirten Baydar, "Özel öğrenci yurtlarının fiyat artışları ise fahiş olmayıp bağlı oldukları yönetmeliğin izin verdiği ölçüde 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamı oranında artmıştır" dedi.

Pandemiden dolayı bazı özel yurtların kapandığını belirten Başkan Baydar, şunları kaydetti:

"Yatak kapasitesi 300 binleri aşan özel öğrenci yurtları; pandemiden dolayı üniversitelerin uzaktan eğitim yapması nedeniyle iki yıla yakın bir süre kapalı kalmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre bu süreçte devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin eski seviyelerine çıkabilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırma yönteminden vazgeçilerek kira, tezyin, personel giderleri olmadan halen faal durumda olan özel öğrenci yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması lazım. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yurtlarından konaklama hizmeti alan yükseköğrenim öğrencilerine devletçe verilen beslenme ve barınma yardımının özel öğrenci yurtlarında kalan yükseköğrenim öğrencilerine de verilerek adı geçen kurumlarla özel öğrenci yurtları arasında ortaya çıkan haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekir. Hatta en önemlisi özel yurtlara verilecek bu destekten yararlanmak isteyecek tüm öğrenciler, kaçak işletilen apart, stüdyo daire ve evlerden, uzaklaşarak, bu devletin denetiminde olan yurtlara otomatikman yöneleceği için neredeyse kayıt dışılığın tamamının önüne geçilmiş olunacaktır."


'Özel yurtların sektörden çekilmesi, yatak kapasitesinde azalmaya neden oldu'

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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