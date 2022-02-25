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Özel yurtlar denetleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel yurtlar denetleniyor

DÜZCE (İHA) – Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'de ki özel yurtlar denetleniyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'de ki özel yurtlar denetleniyor.

Özel yurtlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince denetleme çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, müdürlük bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında özel yurtlarda hijyen kurallarına ve korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. - DÜZCE

Özel yurtlar denetleniyor

Özel yurtlar denetleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

gençlik, Kredi, Düzce, Yerel, Haberler

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