Özel yolcu salonu işletmecisi Primeclass, 5 yıldız aldı

TAV İşletme Hizmetleri'nin özel yolcu salonu işletme markası Primeclass, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "dünyanın ilk 5 yıldızını alan işletme" oldu.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, özel yolcu salonu işletmecisi Primeclass'ın Maskat ve Riga Havalimanı'ndaki salonları, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından 150'den fazla kritere göre değerlendirildi.

Primeclass, bu denetimler kapsamında gerçekleştirilen Kovid-19 Havayolu Özel Yolcu Salonu Hijyen ve Güvenlik Derecelendirmesi'nde en yüksek kategori olan 5 yıldızı almaya hak kazanan "dünyanın ilk bağımsız yolcu salonu işletmecisi" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, Skytrax'ten küresel ölçekte salgına karşı 5 yıldız alan ilk özel yolcu salonu işletmecisi olmaktan büyük heyecan duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde seyahat eden yolcularımız için Primeclass lounge ile en üst seviyede hijyen sağlayarak güvenli bir seyahat deneyimi sunuyoruz. Ayrıca, servis edilen yiyecek ve içeceklerde de sunduğumuz temassız süreçlerle lezzet standartlarından ödün vermeden güvenli bir deneyim sağlıyoruz. Maskat ve Riga'da sağladığımız tüm kriterleri 19 ülkede işlettiğimiz 60'a yakın özel yolcu salonunun tamamında uyguluyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yolcu salonlarımız başta olmak üzere tüm operasyonlarımız için sertifikasyon alarak 'yeni konfor' taahhüdümüzü güçlendireceğiz."

"Primeclass, 'yeni konfor' konseptini yaygın şekilde uyguluyor"

Skytrax İcra Kurulu Başkanı Edward Plaisted ise şirketin, Maskat ve Riga'daki özel yolcu salonlarında sosyal mesafe düzenlemesi, temizlik ve hijyenin artırılması, mevcut duruma uyarlanarak servis edilen yiyecek ve içecek hizmetleri ve temassız hizmet gibi temel güvenlik önlemlerini içeren "yeni konfor" konseptini yaygın şekilde uyguladığını bildirdi.

Plaisted, "Salonlarda yer verilen hizmetler ve alınan bu önlemler, Primeclass'ın Kovid-19 derecelendirmesinde 5 yıldız almasındaki en önemli unsur oldu. Bu protokollerin istikrarlı ve sürekli uygulanması misafirlerine taahhüt ettikleri hijyen ve güvenliği sağladıklarını göstermeleri açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan