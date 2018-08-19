Yıllardır Bir Cadde Üzerinde Köpekle Birlikte Uyuyan Adam Yürekleri Sızlattı

Fatih'te cadde üzerinde bir köpekle yan yana yatan adam, görenlerin yüreğini sızlattı. Çevredeki esnafın ve vatandaşların yardımlarıyla hayatta tutunan adamın yıllardır cadde üzerinde köpekle birlikte uyuduğu öğrenildi.

Fatih'in Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nde yıllardır karton parçalarının üzerinde bir köpekle birlikte uyuyan adam görenlerin yüreğini sızlattı. Çevredeki esnafın ve cadde üzerinden geçen vatandaşların kısıtlı yardımlarıyla yaşama tutunmaya çalışan adamın yaz kış caddede köpekle birlikte uyuduğu ifade edildi.

"Yaz kış burada yatıyor"

Yaşlı adamın yıllardır cadde üzerinde köpekle birlikte uyuduğunu ifade eden mahalle sakini Ali Yılmaz, "Bu adam yıllardır burada yatıyor. Belediye götürüyor, tekrar geliyor. Yaz kış burada yatıyor. Apartmana girmesin diye demir kapı yaptırdılar" dedi. - İSTANBUL