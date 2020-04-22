(Özel) Yıkamadığı parayı kasasına koymuyor Zonguldak'ta esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan, korona virüsten müşterilerini korumak amacıyla günde 10 bin TL değerindeki bozuk ve kağıt parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkayarak kasasına koyuyor.

Zonguldak'ta esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan, korona virüsten müşterilerini korumak amacıyla günde 10 bin TL değerindeki bozuk ve kağıt parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkayarak kasasına koyuyor.

Zonguldak'ın Yağcılar Mahallesinde 20 yıldır esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan korona virüs nedeniyle kendi sıkı yönetimini ilan etti. Durukan, müşterilerinin verdiği bozuk para ve kağıt paraları çamaşır suyu, deterjanlarla yıkayarak, kurutup kasasına koyuyor. Hiç bir yıkanmayan parayı müşterilerine vermeyen Hakan Oğuz Durukan bu sayede vatandaşları korona virüsten korumaya çalışıyor.Öte yandan esnaf Durukan, kasa bölümünü de şeffaf naylonla çevirirken, dükkanını dezenfektanlarla korumaya çalışıyor. İlginç esnafın yapmış olduğu bu uygulama ise vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Esnaf Hakan Oğuz Durukan, "Koronavirüs Çin'da başladığı günden beri takip ediyoruz. Türkiye'ye de geleceği belliydi zaten. Önlemleri almaya başladı. Bakanımız kendi sıkı yönetiminizi ilan edin dediği zaman biz burada ilan ettik. Yasa çıkmadan 10 gün önce ekmeklerimizi poşetledik. Kapı girişine pas pas koyduk. Onu da detarjanladık. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Ayrıca da gelen bütün paraları yıkıyoruz. Çamaşır su ve deterjanla parayı yıkıyoruz kasamıza yıkamadan hiç koymuyoruz. Bozuk paralarımızı da aynı şekilde. Sonra onları kurutuyoruz. Halkımızı insanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Kimsenin evine virüs göndermemeye çalışıyoruz. Tüm esnaflardan bunu bekliyoruz. Olsun herkes zor dönemlerde. Dışarıdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Sırf bu uygulama için dükkanımıza gelenler var. Günde 8, 10 bin TL parayı yıkıyoruz"dedi.

Bilal Erol, daha önce böyle bir uygulamaya denk gelmediğini söyleyerek, "Gayet güzel hoş bir uygulama. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Arkadaşımızı daha önceden de de tanıyorum. Daha önce hiç bir esnafta rastlamadım. Diğer esnaflara da tavsiye ederim. Herkes kendi çapında uyguluyor. Arkadaşımız da gayet güzel bir uygulama yapmış. Kendini de tebrik ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA