Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-Bifemaa Projesi Gerçekleşti
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Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-Bifemaa Projesi Gerçekleşti

Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-Bifemaa Projesi Gerçekleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa Projesi Gerçekleşti Üniversitemiz ve Nazilli Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları;

Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa Projesi Gerçekleşti Üniversitemiz ve Nazilli Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları; TÜBİTAK 2019/1 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında 'Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa' başlıklı proje, 20-25 Haziran tarihleri arasında İzmir Uygulama Otelinde gerçekleşti.

Yürütücülüğünü Nazilli BİLSEM Matematik Öğretmeni Uzm. Ömer Ürün'ün üstlendiği projede, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersen Yazıcı, Prof. Dr. Hilal Aktamış, Doç. Dr. Ahmet Bildiren ve Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu Uzman/Araştırmacı ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 22 akademisyen eğitmen olarak görev aldı.

Proje kapsamında Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM'lerde görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinden oluşan 25 öğretmene hem kendi alanlarına özgü, hem de disiplinler arası yaklaşımı temel alan eğitimler verildi.

Kaynak: Habermetre

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