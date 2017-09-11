Özel Yetenekli Çocuklar İçin "DESTEK Odası" Projesi Devam Ediyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesinde bulunan ÇocukEğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayıtarafından hazırlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "OkulumBeni Anlıyor Yeteneğimi Destek Odası ile Destekliyor Projesi"kapsamında düzenlenecek lansman toplantısı için geri sayım başladı. Hazırlıklarınahız kesmeden devam edilen lansman toplantısı 14 Eylül Perşembe günü İstanbulAydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü'nde saat 9.30'da yapılacak.

PROJEDE NELER VAR?

İstanbul Aydın Üniversitesi, Küçükçekmece, Güngören, Esenler,Bayrampaşa ve Kadıköy ilçelerinde olmak üzere Özel Yetenekli Çocuklara yöneliktoplam 12 Destek Eğitim Odası'nın açılmasını, donatılmasını, öğretmen ve aileeğitimlerinin verilmesini kapsayan proje dezavantajlı özel yetenekli çocuklarave velilerine eğitim vermeyi amaçlıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi FloryaHalit Aydın Kampüsü'nde gerçekleşecek olan lansman toplantısında projenintanıtılmasının yanı sıra özel yetenekli çocukların ve ailelerinin eğitimi gibikonularda alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenecek. Özellikle özelyetenekli çocukların ailelerine ve öğretmenlerine fayda sağlayacak seminereailelerden ve öğretmenlerden büyük katılım bekleniyor.

"HER ÇOCUK AYNI ŞANSASAHİP OLAMIYOR"

İAÜ Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd.Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, konuyla ilgili olarak "5 yıldır İstanbul AydınÜniversitesi bünyesinde üstün yetenekli çocuklarla çalışıyoruz. Bu sayede pek çok veli ve hatta öğretmeneulaşarak eğitimler düzenleme imkânımız oldu. Ancak her çocuk bu kadar şanslıolmayabiliyor. Yani dezavantajlı üstün yetenekli çocuklarımız da var. Bunedenle söz konusu projeyi geliştirmeye karar verdik. İstanbul Kalkınma Ajansıve okulumuz İstanbul Aydın Üniversitesi'nden aldığımız destekle önemliçalışmalar yaptık ve proje kapsamında yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

60 SAATLİK EĞİTİM

Bu çalışmaları yaparken İstanbul Aydın Üniversitesi yönetiminden,özellikle de Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr.Yadigâr İzmirli'den çok ciddi destek aldığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sayı,"Bu proje öncesinde de İstanbul Kalkınma Ajansı destekli üstün yetenekliçocuklara zenginleştirilmiş eğitim ve uluslararası konferanslar gibi birçokproje yürüttük. Şimdi ise dezavantajlı çocuklarımız için proje yapıyoruz" ifadelerinikullandı. Yrd. Doç. Dr. Sayı, sadece çocuklara verilen eğitimin yeterliolmadığını vurgulayarak "Proje faaliyetleri kapsamında 12 destek eğitimodasının donatılması, okullardaki normal zihin düzeyindeki 3000 öğrencinin venormal zihin düzeyindeki 3000 öğrenci velisinin ''Farklılıklarımız,Zenginliklerimizdir'' konulu seminere tabi tutulması, her okuldan 20 toplamda200 özel yetenekli öğrencinin öğretmenleri tarafından verilecek 60 saatlikdestek eğitim odası eğitimlerine ve ailelerinin ise 24 saatlik eğitiminikapsayan bu proje çocuklar kadar ailelerine de katkı sağlayacaktır."şeklindekonuştu. Yrd. Doç. Dr. Sayı, bilinçle yetişen çocukların gelecek için büyükönem taşıdığının altını çizdi.