Özel yetenekli çocuklar, "Çocuk ve Medeniyet" dergisinin bu ayki konusu oldu
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Özel yetenekli çocuklar, "Çocuk ve Medeniyet" dergisinin bu ayki konusu oldu

05.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:35
Özel yetenekli çocuklar,

Çocuk Vakfı tarafından çıkarılan "Çocuk ve Medeniyet" dergisi, 10. sayısında tema olarak özel yetenekli çocukların eğitim konusunu ele aldı.

Çocuk Vakfı tarafından çıkarılan "Çocuk ve Medeniyet" dergisi, 10. sayısında tema olarak özel yetenekli çocukların eğitim konusunu ele aldı.

Bu sayıda Doç. Dr. Faruk Levent ve Dr. Mahmut Çitil'in editörlüğünü üstlendiği dergide, 12 makale, 4 görüş, 2 söyleşi, 2 kitap inceleme yazısı ve alanla ilgili Mustafa Ruhi Şirin'in "Türkiye'de Zeka ve Yetenek Eğitimi Sarmalı" başlığı altında 2015-2020 yıllarını kapsayan günlükleri okurlarla buluşuyor.

Dergide, tema kapsamında "Özel Yetenekli Öğrencilerin Okul Yönetim Algısı", "Sıra Dışı Olanlar: Özel Yetenekli Yalnız Ergenler", "Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılama Sürecinin Bilim ve Sanat Merkezi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Lego Ev3 Robotlarla Tam Sayılarda İşlemlere Yönelik Bir Etkinlik Çalışması", "Üstün Zekalıların Eğitiminde Hızlandırma Yönteminin Kullanılması" ve "Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak" gibi birçok başlık yer alıyor.

Bu ay dergideki araştırma yazılarını Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Ece Beril Altın, Mert Turgut Toprak ve Nehir Korkmaz'ın yanı sıra Ahmet Bildiren, Tahsin Fırat, Mahmut Çitil, Sıdıka Ersoy, Merve Özdemir-Kılıç, Ayşıl Ağaya, Ece Ünal, Uğur Sak, Esra Işık, Emine Nilgün Metin, Osman Sezgin, Ahmet Kurnaz, Semra Gökdemir Ekici, Selma Gökyokuş, Memiş Kılıç, Hilal Sevgen Abacı, Esra Arslan, Ümmüye Nur Tüzün, Gökhan Karaaslan, Necla Turanlı, Taha Memiş, Selman Ülker ve Aysel Kocakülah kaleme aldı.

Derginin görüş yazılarında da Adnan Kulaksızoğlu, Ayşe Çakır İlhan, Mustafa Ruhi Şirin ve Ayça Köksal'ın imzası bulunuyor.

Tema kapsamında yapılan söyleşilerde ise "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi" konusunda Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile "Türkiye'de Sanat Alanında Özel Yetenekli Çocukların Müzik Eğitimi" konusunda piyanist Emre Yavuz'un görüşleri okurların istifadesine sunuluyor.

Dergide ayrıca Sal Mendaglio ile Jean Sunde Peterson'ın kaleme aldığı "Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri Çocuklar, Ergenler ve Genç Yetişkinler" kitabı ile Faruk Levent'in "Üstün Yetenekli Çocukların Hakları, Anne Baba ve Öğretmenler İçin El Kitabı" incelemeye alındı.

Salih Pulcu'nun tasarımını üstlendiği, uygulaması ise Recep Önder tarafından gerçekleştirilen derginin kapağında 8 yaşındaki Ayşe Sare Köroğlu'nun resmine yer verildi.

Matbu yayının yanı sıra dergiye ayrıca dijital olarak "www.cocukvakfi.org.tr" ve "http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr" adresinden ücretsiz erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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