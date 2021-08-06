ÖZEL YETENEK SINAVLARI BAŞLIYOR: GELECEĞİN MESLEĞİ İSE 'DİJİTAL OYUN TASARIMI?

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yetenek sınavlarının başlayacağını belirten Dekan Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, oluşturdukları sınav takvimiyle il dışından gelen öğrencilere kolaylık sağladıklarını belirtti.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yetenek sınavlarının başlayacağını belirten Dekan Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, oluşturdukları sınav takvimiyle il dışından gelen öğrencilere kolaylık sağladıklarını belirtti. Geleceğin meslekleri arasında 'Dijital Oyun Tasarımı' ile 'Çizgi Film ve Animasyon'un da yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Kanburoğlu, 'Dijital Oyun Tasarımı bölümünde daha öğrenciyken bile çalışmaya başlanabiliyor. Bu bölümde okuyanlar, çeşitli oyun tasarım şirketlerinde görev alabiliyor' diye konuştu.

İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde toplam 7 ayrı bölüm bulunduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, 'Bunlar; Moda ve Tekstil Tasarımı, Drama ve Oyunculuk, Çizgi Film ve Animasyon, Sanat ve Kültür Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik Tasarım ve Dijital Oyun Tasarımıdır' dedi. Prof. Dr. Kanburoğlu şunları söyledi:

'Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Sanat ve Kültür Yönetimi bölümümüz sözel puanla Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ise sayısalla öğrenci alıyor. Yetenek sınavıyla alan bölümlerimiz ise ikiye ayrılıyor. Desen özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerimiz, Grafik ve Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü. Oyunculuk özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölüm ise Drama ve Oyunculuktur. Yetenek sınavlarımıza başvuru yapmak isteyen aday öğrencinin, engelliyse 100, standart öğrenci ise 150 puan alması yeterlidir. Tereddüt eden aday öğrenciler Florya'da bulunan ana kampüsümüze gelip rehber hocalarımızdan bilgi alabilirler. Önemli olan doğru bölümü seçebilmektir.'

'İSTENİLEN TARİH SEÇİLEREK RANDEVU OLUŞTURULABİLİR'

Desen ve Oyunculuk olarak iki farklı yetenek sınavının gerçekleşeceğini belirten Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, 'Desen sınavlarımız 9 Ağustos'ta başlayacak. Oyunculuk özel yetenek sınavımız ise ağustosun 15'inden itibaren başlayacak. Desen sınavımızda pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere toplam 14 farklı günde sınav yapacağız. Yani toplam 28 sınavımız olacak' açıklamasını yaptı.

Başvuru yapmak isteyenlerin, üniversite sayfasına girip özel yetenek sekmesinden kayıt yaptırabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kanburoğlu, 'Öğrenci, istediği tarihi seçip randevu oluşturabilir' dedi.

SINAV SONUCU AYNI GÜN İÇİNDE BELLİ OLUYOR

Yetenek sınavlarının nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kanburoğlu, 'Oyunculuk özel yetenek sınavında farklı yöntemimiz bulunmaktadır. Bu iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğrenci, performansını, yani şarkı, tirat veya şiirini videoya çekip sisteme yüklüyor. Komisyon üyelerimiz bunları değerlendirip öğrencinin ikinci aşamaya girip girmeyeceğini belirliyor. Böylece ikinci aşamada öğrenciden uygulama yapmasını istiyoruz' diye konuştu.

Desen sınavı sonuçlarının ise yapıldığı akşamında ilan edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kanburoğlu, 'Ertesi gün gelip kayıt yapılabiliyor. Oyunculuk sınavında ise 15 Ağustos'ta başlayıp bir hafta geçtikten sonra ÖSYM'nin verdiği formülle öğrencilerin puanları hesaplanacak. Sonuçlar belli olacak' şeklinde konuştu.

'İL DIŞINDAN GELENLERE KOLAYLIK SAĞLIYORUZ'

İstanbul'da yaklaşık 20'nin üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kanburoğlu, yetenek sınavı tarih ve saatlerinin çoğunlukla üniversiteler arasında çakıştığını söyledi. Prof. Dr. Kanburoğlu, 'Biz de bunu dikkate alarak 14 farklı günde sınavlar yapacağız. Bizim, saat 12'den sonra olan sınavlarımız da var. Bu sınav kent dışından gelenler için büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilere, sınavda gerekli olan kağıt, kalem, silgi, su gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Hijyen ortamda sınava girmelerini sağlıyoruz' diye konuştu.

'İSTİHDAM PROBLEMİ YOK'

Gelecek projeksiyona bakıldığında Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon bölümlerinin geleceğinin oldukça parlak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kanburoğlu, 'Bu iki alan, dünyada çok gelişen, uzun yıllar istihdam problemi yaşanmayacak bölümlerdir. Dijital Oyun Tasarımı bölümünde daha öğrenciyken çalışmaya başlanıyor. Bu bölümde okuyanlar, çeşitli oyun tasarım şirketlerinde görev alabiliyor' açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Kanburoğlu, Dijital Oyunculuk bölümü le ilgili şunları ekledi:

'Bir grafik tasarımcı, baştan sona kadar, matbaa sürecine kadar tasarım işini alıp götürebiliyor. Dijital tasarım bölümünde ise böyle değildir. Bu bölümde beş ayrı alan vardır. Bunlar; senaryo, karakter yaratma, karakterleri hareketlendirme, yazılım en sonda da oyun mekaniği yer almaktadır. Tüm bunların birleşimiyle de oyun ortaya koyuluyor. Öğrencilerimiz şunu bilmeli; dijital oyunculuğa gelen öğrencilerimiz bunlardan yalnızca bir tanesini üstlenecek. Bu işte tek başına oyun yapamazsın. Mutlaka ortağının olması gerekir.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı