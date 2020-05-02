(Özel) Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi
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(Özel) Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi

(Özel) Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi
02.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:54

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatın yapımına başlandığı görülürken ilk ofis malzemeleri de getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaba inşaatının büyük kısmının bitmesinin ardından bir yandan ise çevre düzenlemesine geçildi. Açılışına günler sayan hastanenin biten kısımları için ise ilk ofis malzemeleri getirildi. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başlandı. Yapımına 8 Nisan'da başlanan pandemi hastanesindeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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