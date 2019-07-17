(Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı

Türkiye genelinde 6 şehre iç hatlarda sefer yapan Bursa Yenişehir Havalimanı'nda doluluk oranları yüzde 100'lere ulaştı.

Bursa Yenişehir havalimanında iç hatlarda Ankara, Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum seferlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken yolcu kapasitesinin yüzde 100'lere ulaştığı açıklandı.

Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum seferlerinde gelen yolcu sayısı 58 bin 367, giden yolcu sayısı 60 bin 144 olarak açıklandı.

Diyarbakır, Erzurum, Trabzon seferlerindeki uçuşlarda yüzde yüzde 100 doluluk oranı yakalanırken genelde doluluk oranı gidişte yüzde 75,1 geliş seferlerinde ise yüzde 72,8 olarak belirtildi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doluluk rakamları; yoğun çabamız ve Bursa halkının da uçuşları benimsemesiyle özellikle son bir ayda yüzde yüz oranını yakalandı. Hiç bir tanıtım yapılmadan Gaziantep'e yüzde 80 üzerinde doluluk var. Gaziantep seferlerini tanıtım kampanyasıyla yüzde yüze ulaştırma hedefindeyiz. Yüzde yüzleri yakaladığımız dört şehirde yeni seferler konulmasını sağlamak gayretindeyiz. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'e elimiz güçlü gideceğiz. Haftada üç gün olan Trabzon ve Erzurum seferlerini haftada 4 güne, haftada 2 gün olan Muş ve Diyarbakır seferlerini 3 güne çıkarma hedefindeyiz. Adana başta olmak üzere Anadolu'nun başka şehirlerine uçuşlar gerçekleştirmek istiyoruz. Türk Hava Yolları'nın filosuna katılacak 12 uçağı bekliyoruz. Bunun dışında yurtdışında da öncelikli hedeflerimiz var. Üsküp, Filibe veya Plovdiv, Rusya'da da Moskova uçuşları, Almanya ve Fransa uçuşları da gündemimizde. Bunun için önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yoğun çaba içinde olacağız. Kargo uçuşları için güzel gelişmeler var. Otomotiv ve tekstil ürünlerinin yanı sıra yaş sebze meyvenin devreye girmesiyle bölgenin bir kargo merkezi olmasını umut ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA