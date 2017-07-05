Özel-Yeniden ) Cim-Bom'un Flaş Transferi İlk Kez Doğan Haber Ajansı'na Konuştu

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Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den bonservisini aldığı Younnes Belhanda Sarı-Kırmızılı takımın Slovakya da yaptığı sezon başı kampında ilk kez Doğan Haber Ajansı'na konuştu. Belhanda, Galatasaray'a gelme sürecini şu şekilde anlattı:



ÖNCE FENERBAHÇE, SONRA GALATASARAY'IN TRANSFER TEKLİFİ OLDU



"Bir-iki aylık bir süreçti. Galatasaray'ın teklifi direkt oldu. Bana ne kadar değer verdiklerini çok iyi bir şekilde gösterdiler. O yüzden benim için zor bir karar olmadı Galatasaray'a imza atmak.



Daha önce Fenerbahçe'nin de teklifi olmuştu. İki üç sene önceydi. Geçen sene de Beşiktaş'tan bir teklifi geldi. Ben her zaman Galatasaray'a gelmeyi bekledim. İsteğim gerçekleştiği için de çok mutluyum. Galatasaray bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Böyle olduğu için teklif bekledim. Türkiye'deki diğer takımlarla Galatasaray'ı mukayese etmek mümkün değil. Galatasaray'ın teklifi de fazla düşünelecek bir teklif değildi. Türkiye'nin en büyük takımı olduğu giçin Galaktasaray'ı tercihi ettim."



SNEİJDER AYRILIRSA 10 NUMARAYI GİYERİM



Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Tabii ki Sneijder ile oynarım. Tabii ki birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu.Teknik anlamda çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama tabi ki süreçte ne gerçekleşeceğini bilmiyoruz Sneijder ile ilgili olarak. Bu konularla ilgili karar verecek olan kişi biz değiliz. Bu kararı kulüp verecektir."



TAKIMA ALIŞMAM ZOR OLMADI



Belhanda Galatasaray'a tam anlamıyla alıştığınıda belirterek şöyle devam etti:



"Atmosfer çok çok güzel. Şunu söyleyebilirim ki bu ortama entegre olmak hiç zor olmadı. Buradaki ortam çok keyifli. Sürekli şakalaşma var takımın içinde. Herkes, yerli-yabacı oyuncular birbirleriyle konuşuyor. Sürekli iletişim halinde. Belki bazen tam olarak ne konuşulduğunu anlamıyoruz Türkçe, İspanyolca, İngilizce konuşuluyor. Ama bende bazı Türkçe kelimeleri şimdiden öğrendim ve öğrenmeye de devam edeceğim. Öğrenmem gerektiğini biliyorum."



TUDOR İYİ HOCA, GOMİS İYİ OYUNCU



Belhanda konuşmasının bu bölümünde Tudor ve Gomis ile ilgili görüşlerini açıkladı:



"Hocaya gelecek olursak da hoca ile de ilişkimiz çok iyi. Bizimle sürekli konuşuyor. Sürekli bizimle ilgileniyor.



Gomis'te çok çok iyi bir oyuncu. Çok kaliteli bir hücum oyuncusu. Çok farklı ve kaliteleri yanları var tabi. Durağan şekilde topu alıp dönüp etkili olduğu gibi, savunma arkası koşularda, derinliği de iyi kullanabiliyor. O şekilde de çok etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla farklı kalitelere sahip bir hücum oyuncusu. Geçtiğimiz sene Fransa Ligi'nde pek çok sayıda gol attı. Kalitesini gösterdi.



Belhanda golcülüğü ve asist yanıyla ilgili sorular bir soruyuda şöyle yanıtladı:



"Ben umuyorum ikisini de yapacağım. Ama gerçekten havaalanındaki karşılamadan çok etkilendim. İnanılmaz bir karşılamaydı. O yüzden o konu hakkında çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bana verdikleri destek ilgili de teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben sahada göstereceğim performansımla birlikte onlara bu şekilde teşekkür etmek istiyorum.



NE KADAR KALİTELİ OYUNCU, O KADAR SEVİYE



Belnhanda sözlerini tamamlarken ne kadar kaliteli oyuncu gelirse, lig seviyesininde o denli artacağına dikkat çekerek, "Bence bu pozitif bir durum lig için. Ne kadar kaliteli oyuncu gelirse ligin seviyesi de o kadar yükselecektir. Gelen oyuncuları ben pozitif anlamda değerlendiriyorum . Ligin kalitesini yükseltecek olan oyuncular bunlar. Öte yandan bizim takımımızda da çok kaliteli oyuncular var. Ben öyle düşünüyorum ki transferin sonuna kadar da başka oyuncularda katılacak takıma. Genel anlamda bu tarz kaliteli oyuncuların diğer takımlara gelmesi ligin seviyesini yükseltecektir Buda pozitif bir durum."



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