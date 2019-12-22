(Özel) Yeni yıl hediyeleri özel öğrencilerden

22.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:31

DÜZCE (İHA) – Yaklaşan yeni yıl öncesinde Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri insanların birbirlerine hediye edebilmeleri için hediyelik eşya yapımına hız verdiler. Özel öğrenciler ayrıca okulun mutfak bölümünde turunçgillerden tatlı hazırlayarak yeni yıl sofralarına farklı yiyecekler oluşturdular.



Düzce'de engelli öğrencilerin mesleki beceri kazanmalarını sağlamak ve hayatta meslekleri ile sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yaklaşan yeni yıl için çalışmalarına başladılar. Okulda eğitim gören özel öğrenciler, yiyecek ve içecek hazırlama atölyesi, seramik atölyesi ve el sanatları atölyelerinde yeni yılda hediyelik eşyalar ve yeni yıl sofraları için çeşitli yiyecekler hazırlayan özel öğrenciler, yapılacak sergi ile de yaptıkları hediyelikleri ve yiyecekleri sergileyecekler.



Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren özel öğrenciler, yeni yıl hediyelerinin kendilerinden olduğunu belirterek; çalışmaların zor olduğunu ama keyifle yaptıklarını, hazırladıkları yiyecekler ve eşyalarla yeni meslekler öğrencilerini ifade ettiler.



Okul müdürü Gamze Derdiyok ise okul hakkında bilgi vererek, "Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunda 126 öğrencimiz bulunuyor. 32 öğretmenimiz var. 16 derslik ve 8 de atölyemiz var. Sevgili özel öğrencilerimizle yıl boyunca atölyelerimizde çeşitli ürünler çıkartıyoruz. Yıl boyunca hazırladığımız sergilerimizle de halkımızın beğenisine sunuyoruz. Yeni yıl konseptiyle yeni bir sergi hazırlığında öğrencilerimiz geliri ise okul aile birliğine yansıyor. Buradan da yine öğrencilerimize dönüyor. Okulun ihtiyaçları, temizlik malzemeleri ve öğrencilerimizin ihtiyaçları bu sergiden gelen gelirle sağlanıyor" dedi.



Özel öğrencilerin hazırladığı yeni yıl hediyelik eşyaları ve yeni yıl sofralarını süsleyecek yiyecekler 21 Aralık'ta açılan sergi ile vatandaşlarla buluştu ve 3 gün boyunca özel öğrenciler eserlerini görücüye çıkartacaklar. - DÜZCE

Kaynak: İHA