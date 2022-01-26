Özel yemlerle beslenen kızıl geyikler, dronla görüntülendi

BURSA (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi'ndeki Kızıl Geyik Yetiştirme Merkezi'ndeki geyikler, kış aylarında özel olarak hazırlanan besin değeri yüksek yemlerle besleniyor. Geyiklerin karlı ormanda koştuğu anlar dronla havadan görüntülendi.

Kızıl geyikler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve hayat alanlarını yitiren geyikler için Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonunda sayı, 100'e ulaştı. Yaşam alanları Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan geyikler, 'tabiattaki yoğunluğunun artırılması' ile 'yaban hayatının desteklenmesi' amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara bırakılıyor. Bu amaçla 58 geyik de geçen yıl ölen geyiklerin yerine, yanan ormanlara gönderildi.