Yeğenine Savaşı Anlatmak İçin Şarkı Besteledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni Vedat Yavuz televizyonda savaşı gören yeğenine savaşı anlatmak için şarkı besteledi.

Kızıltepe'de yaşayan 38 yaşındaki Vedat Yavuz müzik eğitmenliği yapıyor. Yavuz, yıllar önce 'Savaşlar neden oluyor' diye soran yeğenine savaşı anlatamayınca, 3 aylık bir çalışma ile 'Oyun' adlı bir beste yazarak savaşı müzikle anlattı. Yavuz, yeğenine cevap verememenin ezikliğini yaşadığı için 3 ay boyunca çalışıp beste yazdığını söyledi. 'Oyun' isimli bestesinin hikayesini anlatan Yavuz, "Savaşın şekli, şemali, cinsi, yeri çokta önem taşımıyor aslında. Şunun farkına vardım. Savaşlar nedeni ile birileri var edilirken, birileri yok ediliyor. Bu kötü bir şeydi. Var olan yaşamını sürdürebilmeli diğeri de yaşamını sürdürebilmeli. Birlerinin mutluluğu başkalarının mutsuzluğu üzerine inşa edilmemeli diye düşünceler gelişti" dedi.

"Cevap verebilmek için bu şarkıyı besteledim"

Yeğenine cevap verebilmek için bu şarkıyı bestelediğini dile getiren Yavuz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Savaşa küçük çocukların ve bütün insanlığın, ölümüne karşı şarkılar yazıyoruz. Bu besteyi yeğenim için yapmıştım. Piyano kursuna geliyordu o günde çok istekli olmasına rağmen, televizyon açıkken televizyonun önünden geçti. Bir haberde savaşta çocukların öldüğüne dair alt yazı ve görseli görünce bunu bana sordu. Sadece tek cümle ile 'amca bunlar neden kavga ediyorlar' dedi. Cevap verememezliğin altında kalmak kötü bir şey. Yaklaşık 3 ay geçtikten sonra kafamda oluşan bir şarkı. O soruya cevaben, bütün çocuklara armağan olsun diye beste yaptım. Şu an bir çok koro ve çocuk kulübünde bunu söylemeye başladık. Aradan uzun seneler geçmesine rağmen. Umut ediyorum ki tüm insanlar dünyanın kendilerinden ibaret olmadığını, kimsenin dilinden, dininden, ırkından, renginden, cinsinden dolayı yargılanmaması gerektiği öğrenir." - MARDİN