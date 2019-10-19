(Özel) Yaya güvenliğine dikkat çekmek için rengarenk boyanan cadde havadan görüntülendi

19.10.2019 09:11

İstanbul'da kavşak ve sokaklar düzenlenerek yaya güvenliğini artıracak ilginç bir dönüşüme imza atıldı. Yapılan kavşak dönüşüm provasında kent tasarımcıları ve vatandaşlar, trafikte yaya ve çocuk güvenliğini artırmak için kavşak ve sokakları rengarenk boyadı. Rengarenk boyanan kavşak ve sokaklar havadan görüntülendi.



İstanbul'da yaya ve çocukların trafikteki güvenliğini sağlamak amacıyla kavşak dönüşüm provası düzenledi. "Kenti 95 santimden, yani üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyundan görseydiniz, neyi değiştirirdiniz ?" düşüncesiyle harekete geçirilen düzenlemede, Maltepe Zümrütevler Meydanında kavşaklar, sokaklar ve yaya geçitleri rengarenk boyandı, yeniden düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra kent tasarımcıları ile her yaştan vatandaş, yüzlerce çocuğun her gün yürüyerek okula gidip geldiği kavşakları ve sokakları rengarenk boyadı. Yaya ve çocukların trafikteki güvenliğini hedefleyen bu düzenleme ile aynı zamanda kavşakların araçlardan kurtarılması da hedeflendiği belirtildi.



"Bizim sloganımız 'dayatan değil danışan bir anlayış, danışan bir belediyecilik"



Düzenleme ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu projeyi ilk defa Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Amacımız İstanbul'daki meydanların, kentlerin dönüşümünü deneme yanılma sistemiyle belki emekleme süreci olarak da ifade edeceğimiz bir süreye yayarak dönüştürmek istediğimiz sokakları, caddeleri, uygulama yaparak pratikteki uygulamasını hayata geçirerek, eğer mahalle sakinleri, o bölgede yaşayan hemşehrilerimiz bu sonuçtan memnunlarsa bu projeyi yeniden planlayıp onların hizmetine sunmaktır. Bugün Maltepe'de bunun ilk adımını attık. İnşallah bu projeyi diğer mahallelerimize de yaygınlaştırarak genişleteceğiz. Genelde mühendisler geliyor, projeyi çizip vatandaşa dağıtıyor. Ama orada yaşayan hemşehrilerimiz var. Onlara nasıl bir sokak, cadde, mahalle planlamak istediklerini sormadan yaptığınızda dayatmış olursunuz. Bizim sloganımız 'Dayatan değil danışan bir anlayış, danışan bir belediyecilik'. Bunun ilk uygulamasını şu anda Maltepe'de başlattık. İnşallah hayırlı olacak. İlerleyen günlerde bunu daha da çoğaltacağız " ifadelerini kullandı.



Yaya ve çocuk güvenliğine dikkat çekmek için rengarenk boyanan kavşak ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA