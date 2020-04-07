(Özel) Yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince "Problem değil" dedi
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Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

(Özel) Yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince "Problem değil" dedi

Beyoğlu'nda yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi.

07.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:18
(Özel) Yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince

Beyoğlu'nda yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, ceza yemesi üzerine ise "problem değil" dedi.

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, 65 yaşın üzerinde ve 20 yaşın altında olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu bağlamda çalışma yapan polis ekipleri, yasağa uymayanları tespit etmek için cadde ve sokaklar, parklar, sahil bantları ve toplu taşıma araçlarındaki denetlemelerini sıklaştırdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarlabaşı Bulvarında kurulan polis noktasında toplu taşıma araçlarını durdurarak, tüm yolcuların kimliklerini tek tek inceledi ve vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı. Polis cadde üzerindeki denetlemesini sürdürürken yolda yürüyen bir genç kimlik kontrolüne takıldı. Gencin yaşının 20'nin altında olduğunun belirlenmesinin ardından yasağa uymayarak sokağa çıkmasından ötürü kendisine idari para cezası kesildi.

Yasağa uymayınca ceza yedi, "Problem değil" dedi

20 yaşın altında olmasına rağmen yasağı hiçe sayarak sokağa çıkan genç, "Yasak olduğunu biliyordum. İşim vardı, bu yüzden dışarı çıktım. Ne kadar ceza ödeyeceğimi bilmiyorum" dedi. Polis memurunun, "İki yüz elli ila bin TL arası ceza kesilecek" demesi üzerine ise genç, "Problem değil" şeklinde karşılık verdi. Para cezası kesilen genç daha sonra "Bir daha dışarı çıkmayacağım" diyerek evinin yolunu tuttu.

Polisten yeni bir önlem daha

Öte yandan, denetleme yapan polis memurlarının maske ve eldivene ek olarak koruyucu gözlük de takmaya başladıkları görüldü. Ekip araçlarının tepesine "Lütfen evde kalınız" yazılı led tabelalar konulması ise dikkat çeken bir detay oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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