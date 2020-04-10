(Özel) Yardıma gelen polis ve bekçileri kapıda 'Fetih Suresi' ile karşılıyor
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Fetih Suresi, Eskişehir, Polis, Yaşam

(Özel) Yardıma gelen polis ve bekçileri kapıda 'Fetih Suresi' ile karşılıyor

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Önder, mutfak ve diğer ev ihtiyaçlarının teminini sağlayıp evine getiren polis ve bekçi ekiplerini kapıya her gelişlerinde dualarla karşılıyor.

10.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:01
(Özel) Yardıma gelen polis ve bekçileri kapıda 'Fetih Suresi' ile karşılıyor

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Önder, mutfak ve diğer ev ihtiyaçlarının teminini sağlayıp evine getiren polis ve bekçi ekiplerini kapıya her gelişlerinde dualarla karşılıyor. Önder, 'Fetih Suresini' okuyarak manevi güç sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, bu kesimin ihtiyaçlarının karşılanmaya yönelik oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar sürerken, 65 yaş üstü olan Ayşe Önder, emniyet personeline teşekkürünü dualarıyla yapıyor. Önder, 155 Polis İmdat aracılığıyla temel ihtiyaçlarını market ve pazardan alan İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini Kur'an-ı Kerimdeki 'Fetih Suresi' okuyarak karşılıyor.

"Sizlere devamlı dua ediyorum, hep Fetih Suresini okuyorum"

Siparişlerini getiren emniyet personelini evlatları gibi gördüğünü söyleyen Ayşe Önder, "O gün pazar alışverişimizi yaptıkları zaman çok duygulandım. Yani hacım da (eşi) dedi, çok müthiş bir şey. Sadece biz değiliz, milyonlarca insana, mağdurlara gidiyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun ben çok etkilendim. Benim onlar için duam süresiz, süresi hiç yok. Hep devamlı dua ediyorum, hep Fetih Suresini okuyorum sizlere. Hep dualarımız sizinle beraber. Zaten anlatılmaz bu gerçekten Türk polisi ve askeri bambaşka ve mükemmel bir şey" dedi.

Polis ve bekçiler ekibi de, "Biz her zaman buradayız. İhtiyaç olduğunda çekinmeden her zaman arayabilirsiniz" diyerek Ayşe teyzelerine hürmetlerini sundular. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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