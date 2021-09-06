Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı

Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Güncel

Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Pınargücü Spor Kulübü binasında çıkan yangında, konteyner içerisindeki her şey yanıp küle dönerken, duvarda asılı olan Türk bayrağı, şehidin emaneti olan ayakkabı, eldiven ve fotoğraf...

Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Pınargücü Spor Kulübü binasında çıkan yangında, konteyner içerisindeki her şey yanıp küle dönerken, duvarda asılı olan Türk bayrağı, şehidin emaneti olan ayakkabı, eldiven ve fotoğraf zarar görmedi. Metal kupaların bile eridiği yangında yanmayan şehidin emanetleri yeniden sergilendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2017 yılında cinnet getiren arkadaşı tarafından vurularak şehit edilen Şehit Jandarma Er Onur Sünnüoğlu'nun futbol oynarken giydiği eldiven ve ayakkabılar, bir dönem formasını giydiği Pınargücü Spor Kulübü'ne ailesi tarafından emanet edildi. 13 Temmuz sabahı saat 04.30 sıralarında Pınargücü Spor Kulübü binasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında, konteyner yapı olan kulüp binası yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında metalden yapılan kupalar bile erirken, bir dönem kulüpte forma giymiş olan Şehit Jandarma Er Onur Sünnüoğlu'nun ailesi tarafından kulübe emanet edilen eldiven, ayakkabı ve fotoğrafa hiç bir zarar gelmedi. Çıkan yangında duvarda asılı olan Türk bayrağının yanmaması da dikkat çekti.

Şehidin eski futbol antrenörü yaşadığı şaşkınlığı anlattı

Pınargücü Spor Kulübü'nde bir dönem kalecilik yapan Onur Sünnüoğlu'nu çalıştıran kulübün Altyapı Sorumlusu Yalçın Akdemir, şehidin emanetlerinin yanmamasına çok sevindiklerini, şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Akdemir, "Onur Sünnüoğlu kardeşimiz bizde kalecilik yapmıştı. 2017 yılında şehit oldu. Kendisi pozitif enerjisiyle güler yüzüyle Pınarbaşı Mahallesi'nde çok sevilen bir kardeşimizdi. Onu unutturmamak adına kulüp binamızda ona özel bir köşe yapmıştık. Ailesi de onun eldiven ve ayakkabılarını bize emanet etmişti. 13 Temmuz tarihinde burada çıkan yangında yanmayan hiç bir şey kalmamıştı. Sadece şehidimizin emanetleri olan krampon, ayakkabı ve şehidimizin fotoğrafının yanmadığını gördük. Bu bize bir nebze moral oldu. Burayı yeniden tadilat ettirdiğimizde şehidimiz için yeniden güzel bir köşe yapacağız" dedi.

"Metalden yapılan kupalar bile erimiş haldeydi"

Çıkan yangında metalden yapılan kupaların bile eridiğini ancak Türk bayrağı ile şehidin emanetlerine zarar gelmediğini söyleyen Pınargücü Spor Kulübü Altyapı Sorumlusu Yalçın Akdemir, "Burası dışarıdan bakıldığında iki katlı bir konteyner ama içeri girenler buranın adeta bir müze olduğunu görüyordu. Burada bizim tarihi fotoğraflarımız ve yüze yakın kupamız vardı. Yangından sonra içeri girdiğimizde içerisi harabe gibiydi. Burada yanmayan hiç bir şey kalmamıştı. Metalden yapılan kupalar bile erimiş haldeydi. Ama şehidimizin emanetleri ve fotoğrafları sapasağlam. Bizler inançlı insanlarız. Şehitlerimizin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu burada da görebiliyoruz. Bunların hiç biri tesadüf olamaz. Nasıl bir sel, deprem olduğunda cami ayakta kalıyorsa şehitlerimizin de emanetleri zarar görmüyor. Bu ilahi bir takdirdir" sözlerine yer verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Derya Baykal Mesut Akusta
Spor Marcao Salih Uçan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Her şeyin küle döndüğü konteynerde bir tek şehidin emanetleri yanmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:44:21. #1.14#

title