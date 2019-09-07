(Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

07.09.2019 02:41

Karabük'te bir kamyonet, sürücüsünün yakıtı bittiği için benzinliğe ittiği otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Bostanbükü mevkisinde meydana geldi. Berkay G. idaresindeki 78 BT 410 plakalı aracının yakıtı bitince yolda kaldı. Çareyi aracı benzinliğe itmekte bulan sürücü, aracının dörtlü sinyallerini yakıp ilermeye çalıştı. Bu sırada Kastamonu'dan yola çıkan Mustafa Y.; idaresindeki 34 BVN 416 kamyoneti ile önünde ittirilen araca durumu fark edemeyerek çarptı. Aracı sağ şeritten ilerletmeye çalışan sürücü Berkay G. ile arkadaşı Esat Ş. kamyonetin çarpması sonucu kazada yaralandı. Otomobilde bulunan diğer iki arkadaşı ise aracın sağ tarafında bulundukları için kazadan yara almadan kurtuldu.



Yaralılar ambulanslarla Özel Medikar Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ancak vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise olay yerinde bir süre yaşadığı şoku atlamadı. Sürücü, Kastamonu'dan yola çıktığını ve aracı Karabük'teki depoya götürdüğünü anlattı.



Kazadan yara almadan kurtulan genç ise "Yakıtımız bitti. Dörtlüleri yaktık. İlerliyorduk yavaş yavaş. Sağ taraftaydık. İki arkadaş da öteki taraftaydı. Kamyonet bize çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendik. Araçta toplam 4 kişiydik" diye konuştu.



Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolu temizledi. Ulaşım ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA