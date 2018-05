Yakıt Bitince Yaptıkları Akıllara Durgunluk Getirdi! Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Tehlikeli yolculuk Edirne-Kırklareli Karayolu Babaeski mevkiinde yaşandı. 3 motosikletli genç, yolculuk yaptıkları sırada bir tane motosikletin yakıtının bitmesi üzerine akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Yollarına devam edemeyen motosikletliler bunun üzerine kıyafetleriyle halat yaparak yakıtı biten motosikleti başka bir motosiklet yardımıyla çekmeye çalıştılar. Gençleri gören diğer sürücüler ise şaşkına uğrarken, bu tehlikeli ve sıra dışı yolculuk saniye saniye kaydedildi.

"AĞABEY BENZİN BİTTİ''

Yolculuk sırasında kameralar tarafından an be an kaydedildiklerini anlayan motosikletli gençler, "Ağabey benzin bitti bizde böyle bir yola başvurduk. Paramız yok buradan Kırklareli'ne kadar böyle devam edeceğiz" diye ifade ettiler.

YOLCULUĞUN 20 KİLOMETRE SÜRDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Kazaya davetiye çıkarıp tehlikeli yolculuk yapan motosikletli gençler, bir müddet sonra gözlerden kaybolurken, bu sıra dışı yolculuğun yaklaşık 20 kilometre sürdüğü tahmin ediliyor.