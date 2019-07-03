(Özel) Volksvagen Teknosab'a yatırım yapabilir

Türkiye, Volksvagen grubunun yapacağı yeni yatırımı konuşurken, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, ileri teknolojili yatırım hedefleyen yerel ve uluslararası dünya markalarıyla görüşme yaptıklarını belirterek, "Alman otomotiv devi Volksvagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve Teknosab'daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası yatırımcılara yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomi gündemine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk 6 ayında ulaşılan rekor ihracat rakamının Türkiye'nin hedeflerine olan inancını kuvvetlendirdiğini belirten Burkay, "Seçim gündeminin geride kalmasının ardından Türkiye'miz yeni bir fırsat döneminin eşiğinde bulunuyor. Bu moral verici ihracat başarısının yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 Zirvesi'nde başta ABD olmak üzere dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerde yakalanan işbirliği iklimi uluslararası alanda elimizi güçlendirdi. Diğer taraftan FED'in finansal genişlemeye yönelik adımları da Türkiye için yeni yatırımların habercisi niteliğindedir" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerin Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracat merkezi Bursa için de çok değerli olduğunun altını çizdi.

"Teknosab yeni yatırımlar için cazibe merkezi"

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana finansal piyasalardan başlayarak reel sektörü olumsuz etkileyen gelişmelere de temas eden İbrahim Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin büyük gayretleriyle birlikte iş dünyamızın üretim, yatırım ve ihracat kararlılığıyla çok kritik virajları geride bıraktığımıza inanıyorum. Seçim sürecinin ardından belirsizliklerin ortadan kalktığı, ekonomik reformlarla kalkınma hedeflerine daha hızlı ilerleyeceğimiz bir dönem başladı. Bununla birlikte özellikle uluslararası arenadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler de yeni bir yatırım rüzgarının sinyallerini veriyor. Bursa iş dünyası olarak bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle TEKNOSAB gibi global ölçekte dikkat çeken yatırımları tamamlamamız ve yenilerine de adım atmamız gerektiğinin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği TEKNOSAB'da ileri teknolojili yatırım hedefleyen yerel ve uluslarası dünya markalarıyla yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Alman otomotiv devi Wolksvagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve TEKNOSAB'daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası yatırımcılara yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gerek üretim altyapısı, gerek nitelikli insan kaynağı gerekse de lojistik avantajlarıyla Bursamız yatırımcısına kazandırmaya ve kentimiz ülke kalkınmasının liderliğini üstlenmeyi sürdürecektir." diye konuştu.

Teknosab hakkında

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Türkiye'nin 'Mega Endüstri Bölgeleri' projesinin öncüsü olmaya hazırlanıyor. TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. TEKNOSAB, toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçiyor.

Bursa TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi); konum olarak; Bursa kent merkezinin yaklaşık 30 kilometre batısında, Bursa-Karacabey Karayolunun yaklaşık 2,5 km kuzeyinde, yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolunun güneyine teğet, projesi devam eden Zetinbağı-Mudanya il yolunun üzerinde, ihale sürecinde olan ve sadece yolcu taşıyabilen YHT hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabildiği 200 km/h hıza uygun çift hatlı Bursa-Bandırma Hızlı Tren Projesi'nin hemen güneyinde, Bandırma Limanına 74 km ve Gemlik Limanına 50 km mesafede yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İHA