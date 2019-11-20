Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?
Dünyanın en akıllı kenti olmayı hedefleyen Dubai'de tüm devlet hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan "Dubai Now" adlı bir uygulama mevcut. Akıllı şehirleri kurarken verilerin gizliliğine dikkat ediliyor mu? View on euronews.
20.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:03
Dünyanın en akıllı kenti olmayı hedefleyen Dubai'de tüm devlet hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan "Dubai Now" adlı bir uygulama mevcut. Akıllı şehirleri kurarken verilerin gizliliğine dikkat ediliyor mu? View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?