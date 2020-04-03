(Özel) Vatandaş evden çıkamayınca güvercinler aç kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkamayınca, Kastamonu'nun tarihi Nasrullah Meydanında bulunan güvercinler ise aç kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkamayınca, Kastamonu'nun tarihi Nasrullah Meydanında bulunan güvercinler ise aç kaldı. Güvercinleri ise, iş yerini açmak zorunda kalan duyarlı esnaflar besledi.

Kastamonulular korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kurallara uyarak evlerinde kalırken tarihi Nasrullah Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı ise boş kaldı. Meydanların boş kalması sebebiyle aç kalan güvercinin yardımına da iş yerini açmak zorunda kalan duyarlı vatandaşlar yetişti.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri öncesinde vatandaşların ve yem satıcılarının eksik olmadığı tarihi Nasrullah Meydanı ise boş kaldı. Meydanın boş kalması nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı. Meydanda toplanan yüzlerce güvercin yiyecek bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman yiyecek bulabilmek için insanların peşinden de giden güvercinlerin imdadına duyarlı esnaflar yetişti. İş yerini açmak zorunda kalan bazı duyarlı esnaflar, güvercinleri besledi.

Korona virüs nedeniyle kimsenin dışarıya çıkmaması sonrasında kuşların aç kaldığını ifade eden yem satıcısı, "Biz de elimizden geldiği kadar kuşları doyurmaya çalışıyoruz. Ne yapalım. Allah'tan gelen her şey yağdan da tatlıdır, baldan da tatlıdır. Allah'ın dediği olur" dedi.

Tarihi Nasrullah Meydanı'nda esnaflık yapan Ahmet Elizade ise, "Korona virüs sebebiyle meydan boş. Dışarıdan gelen misafirler güvercinler için yem atıyordu. Dışarıdan da gelen olmayınca güvercinleri biz besliyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA