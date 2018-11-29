Van'da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Van'ın Tuşba ilçesinde 700 dönümlük alan üzerine Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatifi girişimleri sonuç buldu. Kentin uzun yıllardır en önemli taleplerinin başında gelen "Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi" projesi onaylanarak yatırım programı kapsamına alındı. Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde çevre yoluna sıfır 700 dönümlük alan üzerine kurulacak olan modern orta ölçekli sanayi sitesinin son planları da tamamlandı. Yakın bir zamanda ihaleye çıkacak proje, kentin organize sanayisine de büyük bir katkı sağlayacak.

İHA muhabirine konuşan Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, kentte kurulacak olan orta ölçekli sanayi sitesi projesinin geliştirilmesi amacıyla Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri illerindeki sanayi bölgelerini ziyaret ettiklerini belirtti. Yapılan ziyaretler kapsamında Van esnafı için en uygun projeyi oluşturduklarını ifade eden İl Müdürü Gün, birçok aşamadan geçen projenin en son Van Büyükşehir Belediyesince de planlarının tamamlandığını söyledi.

"Proje, en kısa zamanda ihaleye çıkacak"

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle en kısa zamanda ihaleye çıkacağı müjdesini veren Gün, "Biz bu projede metrekareleri biraz büyüttük. Türkiye'de her gün standartlar yükseliyor. Bir iş yeri açabilmek ve bir servislik alabilmek için belli standartlar var. Bu standartlara uygun iş yeri bulmakta sıkıntı yaşanıyor. 150 metreden 900 metrekareye kadar kapalı alanları ve bir o kadar da açık alanları olan iş yerleri planlandı. Bu sanayi sitesi yaklaşık 700 dönümlük alan üzerinde kurulacak. Esnafın tercihine göre 150 metreden 900 metreye kadar kapalı ve açık alanları olan iş yerleri oluşacaktır" dedi.

"Modern bir projeyi Van'a kazandırdık"

Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ise kentin ihtiyacı doğrultusunda esnafın imalat yapabileceği ve geleceğe ışık tutacak modern bir projeyi Van'a kazandırdıklarını dile getirdi. Orta ölçekli sanayi sitesinin ihalesi yapıldıktan sonra 3 yıl içinde tamamlanacağını bildiren Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamlanan sanayi sitesindeki iş yerlerinin kurası çekilecek. Sanayi sitemiz Kalecik mevkiinde çevre yolu güzergahına sıfır 700 dönümlük alanda kurulacaktır. Sitenin sosyal tesisleri, idare binası, aile sağlık merkezi, spor salonları gibi alanlarının yanı sıra içerisinde bir de mesleki lise olacak. Bu sayede oradaki esnafımız bir yandan atölyelerden çalışacak, bir yanda da orada eğitim görecek vasıflı insanlar haline gelecektir." - VAN