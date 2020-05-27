(Özel) Van'da keçilerle oğlakların buluşma anı
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(Özel) Van'da keçilerle oğlakların buluşma anı

Van merkez Edremit ilçesinde oğlakların anneleriyle buluşma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

(Özel) Van'da keçilerle oğlakların buluşma anı
27.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:31

Van merkez Edremit ilçesinde oğlakların anneleriyle buluşma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Edremit ilçesinde meraya otlatmaya götürülen keçilerin yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerlerde tutulan oğlaklarla buluşma anı renkli görüntüler oluşturuyor. Her yıl şubat ayının ortasında başlayan oğlak doğumlarında yetiştiriciler ilk etapta keçilerin sütünü sağmayıp oğlakların anne sütüne alışmalarını sağlıyor. Belli bir seviyeye gelen oğlaklar, süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde barındıran yetiştiriciler, keçileri ise meraya otlatmaya götürerek besliyor. Keçelerin mahalleye yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla yüzlerce oğlağın süt emmek için anneleri ile buluşma anı, anne ve yavrusu arasındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor. Kokularından tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan oğlakların bu buluşması yaz sonuna kadar sürüyor.

Hayvan sahibi Vehbi Turgut, hayvanlarını kışın bir önceki yazdan hazırladıkları ot, samanın yanı sıra yem ve arpa ile beslediklerini söyledi. Yaz geldiğinde de meraya çıkararak otlattıklarını ifade eden Turgut, "Hayvanlarımızı sabah erken meraya çıkarıyoruz. Süt sağımı için de öğlen vakti eve getiriyoruz. Süt sağımından sonrada yavrularını veriyoruz. Oğlaklar küçük olduğu için şimdilik öğleden sonra anneleri ile birlikte meraya götürüyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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