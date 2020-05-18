(Özel) Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi

Türkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan "Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi" markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy'deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi.

(Özel) Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
18.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:15

Türkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan "Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi" markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy'deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli Aybak'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde saat 15.00 sıralarında yaşanan kaza Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan "Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi" markasının sahibi Ömer Aybak (46), 34 ÖMER AYBAK 565 plakalı yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle Uskumruköy'deki villasına gitmek üzere yola çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen Aybak'ın aracına kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İlkan İ. (30) idaresindeki 34 RV 2251 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yere savrulan motosikletli ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Villasındaki alarma bakmaya gidiyormuş

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda motosikletli sürücüsü İreç, "trafik ışıklarına uymamak" maddesinden asli kusurlu bulundu. Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Sarıyer Uskumruköy'deki villasından gelen alarmı kontrol etmek için evinden çıktığı öğrenilen Ömer Aybak'ın ise İstinye Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındı.

"Motosiklet parçalanmıştı"

Kazayı duyan vatandaşlar, "Geldiğimizde motosiklet yerdeydi. Kazadan sonra ambulans geldi, çocuğu götürdü. Durumu kritik olabilir demişlerdi. Polis ekipleri bizi çevirdi. Kazaya karışanı tam görmedim ama makam aracı gibi bir araçtı. Ömer Aybak olduğunu söylediler. Motosiklet parçalanmıştı, çekici geldi aldı götürdü" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi Haber
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Haber
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Jennifer Lopez Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: (Özel) Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 09:32:47. #1.15#
title