(Özel) Üniversitelilerin yüzü "Askıda meyve, sebze" ile güldü

14.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:27

Manisa'da, "Askıda meyve, sebze" uygulaması başlatan bir manav, başta üniversite öğrencileri olmak üzere dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 'Manav Extra' adlı işletmenin sahibi Ahmet Peyk, "Askıda meyve, sebze" uygulaması başlattı. Uygulamayla özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri hayırseverler tarafından bırakılan meyve ve sebzelerden istifade edebiliyor. Hayırseverlerin parasını verdiği meyve ve sebzeleri poşetleyen işletme sahibi, manavın giriş kapısı önündeki üzerinde ücretsiz yazılı reyona bırakıyor. İhtiyaç sahibi öğrenci veya aileler, istedikleri meyve ve sebzeyi bu reyondan alabiliyor. 4 aydır devam eden proje kapsamında başta üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce dar gelirli ailelerin yüzü güldü.



Projenin yoğun ilgi gördüğünü ve bu durumdan memnun olduklarını kaydeden işletme sahibi Ahmet Peyk, "Üniversite öğrencilerinin ekonomik durumlarına bir nebzede olsun katkıda bulunmak ağırlaşan hayat şartlarında bizimde katkımızın olması amacıyla böyle bir proje başlattık. Bu projede müşterilerimizin bize büyük bir desteği oldu. Gerek banka hesaplarımıza yapmış oldukları havaleler ile gerekse de mağazamıza gelip yaptıkları alışveriş ile birlikte destek oluyorlar. Biz de mutluyuz. Proje ihtiyaç sahipleri tarafından da çok olumlu karşılandı. İhtiyacı olan zaten alıyor. Bazı vatandaşlarımızın evlerine girerek direk paketler halinde bıraktık. Gerek mahalle sakinleri gerekse de bölge esnafından güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar yaşadığı ve kazandığı sürece belirli bir şeyleri paylaşmak zorunda. Paylaşmalı da. Her şey paylaştıkça güzel oluyor. Özellikle öğrencilerin yüzünün gülmesi bizleri daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.



Peyk'in başlattığı projeden dolayı mutlu olduklarını belirten manavın müşterilerinden Mustafa Savran, "Devamlı manavdan alışveriş yapıyoruz. Gerçekten çok memnunuz. Sosyal bir proje kapsamında burada ihtiyacı olan aileler için malzeme bırakma yeri yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Ben emeği geçen herkesi gerçekten tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA