(Özel) Üniversiteli kuzulara öğrenciler bakıyor

22.10.2019 09:39

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki 100'ün üzerindeki gebe koyundan 85'i doğum yaptı. Kuzulara, lisans ve doktora öğrencileri tarafından bakımları yapılırken, doğumdan sonra annesini kaybederek biberonla beslenen 1 haftalık kuzu ise öğrencilerin ilgi odağı oldu. Başka koyundan aldıkları sütü biberona koyarak minik kuzuyu beslemeye çalışan öğrenciler mesleki deneyimlerini arttırırken, biberonla beslenen kuzu ise öğrencilerin adeta sevgilisi oldu.



Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelen kuzuya öğrenciler bakıyor. Haftanın 7 günü merkeze gelen öğrenciler kuzuların bakımını yaparak elde ettikleri bilgilerle mesleklerini geliştirmeyi amaçlıyorlar. Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Veli Turhan merkezde yaptıkları hayvan bakımlarıyla ilgili olarak, "Uygulama çiftliğine geldik. Mesleki uygulama derslerimiz ve dönem içerisinde yapacağımız çeşitli uygulamaların çiftliğimizdeki hayvanlar üzerinde aşı, enjeksiyon uygulamaları, çeşitli besleme uygulamaları, hayvan yetiştirme tarzındaki eğitimlerimizin bir kısmını uygulama çiftliğimizde gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamalar sayesinde mesleğimizi daha iyi icra edebilmemiz için çeşitli deneyimler kazanmış oluyoruz" diye konuştu.



Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doktora öğrencisi Veteriner Hekim Nazlıcan Çoban ise yeni doğan hayvanların bakımının zor olduğunu belirterek, "Bizler burada hem son sınıf öğrencileri olarak hem biz doktora öğrencileri olarak doğumundan koyun aşamasına kadar her aşamada bulunmaktayız. Doğduktan sonra dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Mesela göbek kordonundan enfeksiyon girebilir. O nedenle biz göbek kordonuna pansumanlar yapıyoruz. Ardından kolostrum; halk dilinde ağız sütü denilen sütümüz var. Anneden içmeyen kuzular için onu sağıp mutlaka içmelerini sağlıyoruz. Özellikle ilk üç gün bunu tüketmek zorundalar. Bu kolostrum koyunların ve kuzuların bağışlık sistemini güçlendiriyor, bunu ihmal etmiyoruz. Onun dışında tüm beslenme programlarını bire bir tüm öğrencilerle birlikte hocalarımızın ön gördüğü şekilde öğrenerek yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



100 koyundan 85'i doğum yaptı



Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman ise uygulama ve araştırma merkezinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Azman, "Şu anda koyunların doğum sezonu. Buradaki yaklaşık 100 koyunumuz gebeydi, bunlardan 85'i doğum yaptı. Biz haftanın 7 günü; Cumartesi ve Pazar dahil buraya öğrenci getiriyoruz ve öğrenci uygulamaları yaptırıyoruz. Yeri doğan hayvanların göbek kordonlarının bakımı, ememeyenlerin emmesi, topallıklar olabiliyor annelerde, bunun dışında bazı kuzular sütleri ememiyor, bunları sağıp başka kuzulara emzirmek gerekiyor. Çünkü eğer memede süt kalırsa bu meme iltihaplarına yol açabiliyor. Bu sebeple günlük kuzularda ishal var mı, kuzuların yem yemesi, hareketleri, durumlarında bir problem var mı şeklinde günlük kontrol ediyoruz. Hepsinden önemlisi de gerek doktora öğrencilerimizle gerekse lisans öğrencilerimizle burada haftanın 7 günü öğrenci uygulamaları yaptırıyoruz. Şu anda kıvırcık koyunu bizim sürümüz. Saf kıvırcık, elit bir sürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. İkizlik oranımız yüzde 30, bu da geçen yıllara göre daha iyi bir ikizlik oranını yakaladık. Hayvanlarımız sağlıklı, gayet iyi ve problemimiz yok. Uygulamalara devam ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA