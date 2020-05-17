Özel uçuşa 2,5 milyon hatıra bilet
TÜRK Hava Yolları 'nın (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a yapacağı tarihi uçuşa 2,5 milyon hatıra biletin verildiği açıklandı.
17.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:20
TÜRK Hava Yolları 'nın (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a yapacağı tarihi uçuşa 2,5 milyon hatıra biletin verildiği açıklandı.
- İstanbul
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tarihi Yolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de tarihiyolculuk.com' dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım" paylaşımında bulundu.
- İstanbul
Kaynak: DHA