UBER Şoförü İş Adamının Unuttuğu 80 Bin Lirasını Teslim Etti

Yenibosna'da çağırdığı UBER aracına binen Azerbaycan uyruklu iş adamı, Bağcılar'da toplantıya yetişmek için aceleyle indiği araçtaki çantasında yaklaşık 80 bin lira unuttu. Çantayı fark edip içindeki paraları gören şoför, yolcusuna ulaşarak eksiksiz teslim etti. İş adamı ise örnek davranışı karşısında UBER şoförüne teşekkür ederek sarıldı.

KURUŞU KURUŞUNA TESLİM ETTİ

Azerbaycan'dan uçakla dün Türkiye'ye gelen iş adamı Perviz Bakşaliyev (44), toplantıya yetişmek için cep telefonundaki uygulamadan UBER aracı çağırdı. Yenibosna'dan saat 18.30 sıralarında Cüneyt Terzi'nin (37) idaresindeki araca binen iş adamı, ardından Bağcılar'a doğru yola çıktı. Toplantıya gireceği yere gelen Bakşaliyev, alelacele araçtan inerek uzaklaştı, sürücü de ardından yoluna devam etti. Bir süre sonra iş adamı, içerisinde yaklaşık 80 bin lira, otomobil ve ev anahtarının olduğu çantasını araçta unuttuğu fark etti. Bunun üzerine iş adamı uygulama üzerinde UBER'e durumu anlatan bir e-posta gönderdi. O esnada da sürücü Terzi, yolcusunun çantasını ve içindeki paraları unuttuğu fark ederek Lisanslı Taşımacılar Derneği'ne (LİTAŞ) olayı bildirdi. Dernek yöneticilerinin girişimleri sonucunda iş adamı Bakşaliyev'e ulaşıldı. Cep telefonunda görüşen sürücü ve iş adamı, Mahmutbey'de bir ofiste buluştu. Ofise gelen sürücü Cüneyt Terzi, çantayı ve içerisindeki yaklaşık 80 bin lirayı iş adamına kuruşu kuruşuna teslim etti. UBER şoförünün bu örnek hareketi büyük alkış topladı.

"AKLIMA KESİNLİKLE BAŞKA BİR ŞEY GELMEDİ"

Çantayı teslim etmesinin ardından olayı anlatan UBER şoförü Cüneyt Terzi, "Perviz bey UBER uygulamasından bizi çağırdı. Ben de geldim ve kendisi bindi. Yenibosna'dan kendisini alarak Bağcılar'a bıraktım, sonra da yoluma devam ettim. Arkada çantanın varlığını görünce, ben LİTAŞ'ı aradım oradan da bana yardımcı oldular ve Perviz beye ulaştılar. O şekilde bu buluşma sağlandı. Kendisine paraları teslim ettim, herhangi bir eksiği de yok. Aklıma kesinlikle başka bir şey gelmedi. Derneğimizde sağ olsun, ilgilendiler ve buluşma sağlandı" dedi.

"HABERLERDEN İZLİYORDUM BAŞIMA GELDİ"

Çantayı unutan iş adamı Perviz Bakşaliyev ise "Ben uçaktan 1 saat önce inmiştim. Açıkçası kendi ülkemde otomobilim olduğu için UBER'i kullanmıyordum. Türkiye'de de ilk defa kullandım, gerektiğinde taksi ile ulaşım sağlıyordum. Biraz acil işim vardı apar topar araçtan indim, bir firma ile saat 19.00'da görüşmem vardı. Randevu için gittiğim yere gittiğim de çantamın olmadığını fark ettim. Hemen uygulamadan e-posta yazdım. Sonra da UBER'in ulaşması için dua etmeye başladım. 1 saat bile olmadan tarafıma ulaştılar. Kendileriyle görüşme gerçekleştirdik. Ben bu tarz şeyleri ancak haberlerden izliyordum ama bu kez benim başıma geldi" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ÖLMEMİŞ"

Bakşaliyev, "Bütün her şeyim çantanın içerisindeydi. Çantanın içinde toplamda 70-80 bin lira civarında para vardı. Paradan da önemli olan, şahsi şeylerim vardı. Açıkçası B planı düşünüyordum, nasıl geri döneceğimiz konusunda. Çok şükür eşyalarımız ulaştı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnsanlık ölmemiş, açıkçası ben de hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Paradan dolayı çok az umudum vardı. Birinin ihtiyacı olur, başka müşteri biner o alır ya da şoförün ihtiyacı olur diye düşündüm. Arkadaşlar şükürler olsun düşündüğüm gibi insan olmadı" diye konuştu.