(Özel) Türkiye'nin yerli "Jennifer Lopez'inin" başarı öyküsü

14.08.2019 23:28

Asıl mesleği Adli Tıp Uzmanlığı olan 33 yaşındaki sanatçı Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun hayat hikayesi ve başarısı duyanları kendine hayran bıraktı. Türkiye'nin yerli "Jennifer Lopez'i" olan genç kadın çeşitli mekanlarda Türkçe'nin yanı sıra 10 dilde şarkı söylerken, bir yandan da okuluna devam ediyor. Hayatı boyunca kimseden maddi bir destek almadan hem okuyan hem de sanatçılık yapan genç kadın bu başarısını, "Buraya kadar kendi tırnaklarımla kazıyarak geldim, hiç kimseye menfaat ilişkisi kurmadım" diyerek açıkladı.

Aslen Selanik göçmeni olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD Yüksek Lisans öğrencisi 33 yaşındaki yerli "Jennifer Lopez" olarak bilinen Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun yaşam öyküsü bir reklam ajansında modellik yaparak başladı. Televizyon dünyasına diziler sayesinde giren genç sanatçı, aslında haber spikeri olmak istedi. Haber sunabilmek için çeşitli kanallardaki tecrübeli isimlerden dersler alan Kasapbaşoğlu, öğretmenlerinin "senin yüzün güleç" magazin programı sunabilirsin tavsiyesi üzerine yönünü yine değiştirerek dönemin ünlü yarışma programlarının sunucularının yanında tecrübe edindi. Genç kadının hayatı bu şekilde devam ederken, ailesinin en büyük isteği olan "üniversite mezunu" olmak için de derslerine dört kolla sarıldı.

Hem okudu hem de sunuculuk yaptı

Bir yandan yarışma programlarında ünlü isimlerin yanında çalışan genç kadın, gösterdiği azimle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbı Biyolojik Bilimler Bölümünü kazandı. Genç kadın istediği bölümün ve ailesinin isteğini yerine getirmesinin mutluluğunu yaşarken, iş çevresi "hepsini bir anda yapamazsın, okul hayatın biter sürdüremezsin" dediler. Ancak çevresindekilere aldırış etmeyen Sevtuğ Kasapbaşoğlu, gecesini gündüzüne katarak hem okulunu hem de işini bırakmadı. Başarıyla üniversite hayatını sürdüren genç kadın, bir yandan okuyup bir yandan da çalışarak 5 senenin sonunda mezun olarak diplomasını aldı. Ailesine diplomasını getiren genç kadın bu kez de bölümünün bir üst kademesi olan Yüksek Lisansa başvurdu.

Ünlü isimlerin önerisi üzerine albüm çıkarttı

Kasapbaşoğlu'nun hayatını bu şekilde sürerken bir gün ünlü müzisyen Selami Şahin ile yolları keşişti. Bir televizyon kanalında kendi programını yapan genç kadını fark eden Şahin, sesini duymak istediğini söyledi. Şahin'in isteği üzerine daha önce hiç şarkı söylemediğini ifade eden genç kadın, zor bir parçayı seslendirdi. Söylediği şarkı karşısında şaşıran Şahin genç kadına, "Sende bu ses varken nasıl şarkı yapmıyorsun? Sahneye yönel" demesiyle Kasapbaşoğlu, sahneye yöneldi. Kendisini geliştiren genç kadın, birkaç tekli parçalardan sonra albüm çıkarttı. Başarısı dudak ısırtan genç sanatçı, aldığı olumlu tepkiler sonrasında şimdilerde doludizgin işine devam ediyor.

Türkiye'nin yerli "Jennifer Lopez'i"

Beyonce ve Jennifer Lopez hayranı olan genç kadın, bir gün bir şarkısının klip çekimlerinde dansları ve duruşu izleyenler tarafından dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetildi. Basında bu şekilde haberlerin çıkmasının ardından adı bu benzetmeyle yayılan genç sanatçının lakabı, Türkiye ve dış basında tarafından bu şekilde kaldı. Hiç boş zamanı olmadığını ifade eden Kasapbaşoğlu, kitap okuyarak kendini geliştirdiğini ve işi dışında ise Yüksek Lisans tezini yazmakta olduğunu söyledi.

10 ayrı dilde şarkı söyleyebiliyor

Ayrıca İngilizce'yi ana dili gibi bilen ve Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Yunanca, İbranice ve Rusça başta olmak üzere 10 farklı dilde şarkı söyleyen Sevtuğ Kasapbaşoğlu, evinde yaklaşık 10 hayvanla birlikte yaşıyor. Sevtuğ Kasapbaşoğlu, iyi şarkıcının nasıl olduğu sorusunu ise, "İyi şarkıcı ahlaklı, güzel bir ses, duruşu olan bana göre topluma örnek olması gereken kişidir. Sanatçı topluma örnektir. Çünkü kitleleri etrafında toplar ve sürükler. Hem dans edecek hem görüntü olacak her şeyin bir arada olduğu yani bunların karışımı olmasıdır sanatçı. Kendini de devamlı geliştirmelidir" sözleriyle yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA