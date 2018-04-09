Türkiye'de Her Yıl 600 Kişi Boşa Sıkılan Maganda Kurşunlarıyla Hayatını Kaybediyor

Türkiye'de eğlence ve etkinliklerde silahla ateş edilmesi sonucu her yıl 600 kişi hayatını kaybediyor. Sakarya'da ise son 5 yılda eğlence ve etkinliklerde silahla ateş edilmesi sonucu yaklaşık 20 milyon TL'lik milli servet boşa harcanırken, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi de hayatını kaybetti. Boşa harcanan mermilerin maliyetiyle şehre; 1 adet 50 yataklı Devlet Hastanesi, 4 adet ilköğretim okulu ve bin çocuğa spor imkanı sağlayabilecek olan 5 adet spor tesisi kazandırılabileceğini kaydeden Sakarya İl Jandarma Alay Komutanı Cengiz Yiğit, "Lütfen cemiyetlerinizde silahlardan uzak durun, mutluluğunuza kan sıçramasın" dedi.

Örf, adet ve gelenek bahanesiyle düğünlerde, asker uğurlamalarında, şenliklerde, festivallerde, bayram ve spor müsabakalarında mutluluk ifadesi olarak vatandaşlar tarafından havaya silah ile ateş edilmesi alışkanlık haline getirildi. Bu tür davranışlar masum çocuk ve vatandaşların yaralanmasına, sakat kalmasına veya ölmesine sebep olabiliyor. Sevinç belirtisi olan bu tür eylemler üzüntüye sebebiyet verebiliyor. Jandarma ekipleri ise bu durumların önüne geçebilmek için var gücüyle çalışarak, vatandaşlara karşı eğlentilerde silah ile ateş edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Jandarmanın TÜİK'ten de yararlanarak elde ettiği verilere göre son beş yıla bakıldığında Sakarya genelinde düğün, sünnet, asker eğlentileri ve diğer etkinlikler de dahil olmak üzere 46 bine yakın eğlence gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından bu eğlencelerde kullanılmak üzere alınan mermi sayısının 10 milyon 920 bin adet olduğu tespit edildi. Son beş yıllık veriler baz alındığında; Sakarya genelinde tüketilen merminin parasal değeri ise 20 milyon TL oldu.

Sakarya'da 2013-2017 yılları arasında boşa harcanan mermilerin maliyetiyle şehre, 1 adet 50 yataklı Devlet Hastanesi, 4 adet ilköğretim okulu (12 derslikli), bin çocuğa spor imkanı sağlayabilecek olan 5 adet spor tesisi kazandırılabilirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, düzenlenen bu tür etkinliklerde silahla ateş edilmesi sonucu biri 12 yaşında çocuk olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti. 5'i çocuk olmak üzere 9 vatandaşta yaralandı. Türkiye genelinde ise ortalama her yıl 600 kişi bu durum nedeni ile hayatını kaybederken, 3 bin kişi de yaralanıyor.

"Sevincinizi göstermek için silahlara değil sevdiklerinize sarılın"

Bu durumun önüne geçebilmek için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Sakarya il Jandarma Alay Komutanı Cengiz Yiğit, "Sakarya ili Anadolu Kültürünün tümünü içinde barındıran, huzura açılan bir kapı olarak görülmüş ve her yöreden göç aldığı için küçük bir Türkiye modeli oluşmuştur. Ne var ki, böylesine huzurlu bir şehirde huzura sıkılan maganda kurşunları bizleri ziyadesi ile üzmektedir. O sebeple diyorum ki; en mutlu gününüzün hastane, cezaevi veya mezarlıkta son bulmaması için lütfen cemiyetlerinizde silahla ateş edilmesine müsaade etmeyin. Sevincinizi göstermek için silahlara değil sevdiklerinize sarılın. Jandarma olarak 489 mahallesinin emniyet ve asayişinden sorumlu olduğumuz Sakarya ilinde son 5 yıllık TÜİK rakamlarına bakıldığında; düğün, sünnet, asker eğlentileri ve diğer etkinlikler de dahil olmak üzere 46 bine yakın eğlenti gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" dedi.

"En büyük görev cemiyet sahiplerine düşüyor"

Sakarya ili genelinde son beş yılda tüketilen mermilerin parasal değerinin yaklaşık olarak 20 milyon lira olduğunu ve bu paralarla daha verimli işler yapılabileceğini aktaran Alay Komutanı Yiğit, "Yine son beş yıllık verilere bakıldığında vatandaşlarımızın ruhsatlı silahları için talep ettikleri mermi miktarının yaklaşık 10 milyon adet civarında olduğu görülmektedir. Gayri resmi yollardan tedarik edilenleri de hesaba katarsanız bu rakamın en az iki katına çıkacağı aşikardır. Sadece Sakarya ili genelinde tüketilen mermilerin parasal değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu hesaplanmıştır. Bu para ile rahatlıkla 1 adet 50 yataklı hastane, 4 adet 12 derslikli ilköğretim okulu, 5 adet çok fonksiyonlu spor tesisi veya birçok kişiye iş imkanı sağlayabilecek bir üretim tesisi yapılabilirdi. Belirttiğim maddi kayıpların yanı sıra havaya rastgele ateş edilmesi sebebi ile Sakarya'da son 5 yıl içerisinde biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş yine 5'i çocuk olmak üzere toplam 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmaması için en büyük görev, siz cemiyet sahiplerine düşmektedir. Cemiyetlerinizde silahla ateş edilmesinin yasak olduğunu davetiyelerin bir köşesine yazarak bu işe başlayabilirsiniz" diye konuştu.

"Silahlar sussun, mutluluk konuşsun"

Bir anlık heves uğruna geleceklerin karartılmasına müsaade edilmemesi ve silahların susarak mutluluğun konuşması temennisinde de bulunan Komutan Cengiz Yiğit, "Bu üzücü olayların tekrar yaşanmaması için, yerel kültür dernekleri ve sivil toplum örgütlerince, silahla rastgele ateş edilmesinin zararlarının vatandaşlarımıza anlatılmasının da olumlu sonuçları olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda Kafkas kökenli vatandaşlarımızca oluşturulan derneklerin alıp uyguladığı kararlar memnuniyet verici ve örnek seviyededir. İsterim ki; bir anlık heves uğruna geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyelim. Cemiyetlerde, asker eğlencelerinde ve bayram sabahları cami çıkışlarında silahlar sussun, mutluluk konuşsun. Her günümüz düğün gibi olsun. Lütfen cemiyetlerinizde silahlardan uzak durun, mutluluğunuza kan sıçramasın" şeklinde konuştu. - SAKARYA