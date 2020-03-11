(ÖZEL) Turizm sektörü Mayıs ayını bekliyor Geçen turizm sezonunda ciddi bir artışa ulaştıklarını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bu sezon ise Avrupa pazarında bir gerileme yaşandığını belirterek, "Mayıs ayı itibariyle bir toparlanma sürecine gireceğiz" dedi.

Geçen turizm sezonunda ciddi bir artışa ulaştıklarını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bu sezon ise Avrupa pazarında bir gerileme yaşandığını belirterek, "Mayıs ayı itibariyle bir toparlanma sürecine gireceğiz" dedi.



Geçtiğimiz turizm sezonunda Antalya bölgesine gelen turist sayısı 15 milyonun üzerinde olurken, bu sezon ise birçok ülkede korona virüs vakası yaşanmasından dolayı turizmciler bu yıl düşüş yaşayacaklarını gözlemledi.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, 2018-2019 turizm sezonunun hem Türkiye genelinde hem de Antalya ve Alanya özelinde son derece başarılı geçtiğini aktardı.



"Korona virüsü Avrupa pazarında gerilemeye yol açtı"



Geçen sezon bir önceki sezonlara göre sayı anlamında ciddi artışların olduğunu söyleyen Sili, "Kişi başı gelir noktasında da her ne kadar istediğimiz olmasa da artış söz konusuydu. 2020 turizm sezonuyla alakalı olarak da son derece olumlu bir hava söz konusuydu. Ancak son dönemde yaşananlar başta korona virüsü olmak üzere özellikle Avrupa pazarında ciddi bir gerilemeye yol açmış durumda. Korona virüsü ile alakalı Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız ciddi önlemler aldı. Birçok ülkenin yapmadığı kadar hızlı ve etkin bir şekilde bu konuya müdahale etmiş durumdayız. İlerleyen süreçte başta Avrupa'daki ülkeler olmak üzere ve doğudaki ülkeler bundan ciddi oranda etkilenmişken bizim ülkemizde bunun minimum düzeyde olması, ciddi önlem almış olmamız turizm anlamında da bize bir avantaj sağlayacak. Ancak şu süreçte insanlara özellikle Avrupa tatil almaktan imtina ediyor. Bunun Türkiye'de korona virüsün olup olmamasıyla bir alakası yok. Kendi ülkelerinde yaşanılan sıkıntılardan dolayı böyle bir psikoloji var. Bunun da Nisan ve Mayıs aylarında aşılacağına inanıyoruz" dedi.



"Mayıs ayı itibariyle bir toparlanma sürecine gireceğiz"



Rusya pazarına da değinen Sili, "İblid kriziyle birlikte Rusya pazarında satın almalarda çok ciddi gerileme yaşanmıştı. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir takım görüşmeler yaptı. Görüşmeler neticesinde orada da bir ateşkes sağlandı. Halihazırda çok hızlanmış olmamakla beraber bu ateşkesin devamlılığında Rusya pazarında da bir artış bekliyoruz. Bir diğer taraftan Rusya'nın farklı bölgelerde yaşadığı ekonomik savaş nedeniyle ortadaki insanların alım gücünde bir düşme söz konusu olacak. Bu da tabii belirli bir oranda etkileyecektir kısaca toparlarsam. Bu etkenler neticesinde biz bu sene belki geçtiğimiz seneler kadar hızlı bir artış gerçekleştirmeyeceğiz. Nisan ayını olumsuz olarak öngörüyorum ama Mayıs ayı itibariyle bir toparlanma sürecine gireceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA