(Özel) Tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile mağdur oldu

03.10.2019 11:44

SAKARYA (İHA) – Kaynarca – Karasu Devlet yolunda yapımı devam eden tünel inşaatının çökmesi nedeniyle arazilerinde derin çukurlar oluşan aile üyeleri yaşadıkları korkuyu dile getirerek, "Sonumuz belli değil, 4 seneden beri diken üzerindeyiz, ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz" dediler.



Yapımına yaklaşık 5 sene önce başlanılan Kaynarca – Karasu Devlet yolu Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi mevki'inde bulunan tünel inşaatında çökme yaşandı. Tünel inşaatında meydana gelen çökme sebebiyle Köseoğlu ailesinin yaşadığı arazilerinde derin obruklar oluşurken, yaşadıkları evlerinde ise çatlak ve hasarlar meydana geldi. Konu sonrasında yaşadıkları korkuyu anlatan aile fertleri mağduriyetlerini dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.



"Göründüğü gibi can güvenliğimiz tehlikede"



Yaklaşık 4 yıldır mağdur olduklarını ve yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen arazi sahibi Zekeriya Köseoğlu, "Kaynarca-Karasu yolu üzerinden ki tünel inşaatının çökmesi nedeniyle evimizin bahçesinde bu obruklar meydana geldi. 4 yıldır biz burada mağduruz, can güvenliğimiz yok, 2 sefer mahkemeyi kazanmamıza rağmen Karayolları bize paramızı hiçbir şekilde ödemediler. Bu konuda mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burası dededen kalma topraklar bize. 5 yıl önce buradan yol için tünel geçeceğini söylediler yetkililer gelerek incelemelerde bulundu ve bunun neticesinde hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacağımızı söylediler, sadece tünel geçmesi için bizden izin istediler, bizde devletimizin önünde boynumuz kıldan ince olduğu için hiçbir şekilde diretmedik, geçebilir dedik. Şimdi göründüğü üzere arkamızda obruklar oluştu, evimizden çıkartarak 'kira ödeyeceğiz' dediler, kira dahi ödemediler. Şuanda bu durum için gelen giden yetkili yok. Devlet yetkililerinden bize konuyla ilgili yardım etmelerini bekliyoruz. Burada göründüğü gibi can güvenliğimiz tehlikede. Karayolları ekipleri burada bizi hiçe sayıyor. Evlerimizde rahat uyuyamıyoruz" dedi.



Her gün sanki deprem oluyormuş gibi



Arazilerinde ektikleri mahsullerin çökme sonucu zarar gördüğünü ve can güvenliklerinin olmadıklarını dile getiren arazi sahibi Hamit Köseoğlu ise, "Kaynarca-Karasu yolunda yapımı devam eden tünelin üzerindeyiz. Otoyol başlamadan önce gelip incelemelerde bulunan yetkililer konuyla alakalı bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylediler. Daha sonrasında sıkıntılarımız başladı. Yer altında çalışma olduğu halde evde uyuyamıyoruz, çoluk çocuk rahatsız. Her gün sanki deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Bu yüzden karayollarından gelip derdimiz ile ilgilenen yok. Karayollarına giderek dilekçe verdik daha sonrasında bizi mahkemeye verdiler. 2 sefer mahkemeyi kazandığımız halde yine paramızı ödemediler. Bu yüzden yetkililerden gerekli yardımları talep ediyoruz. Can güvenliğimiz olmadığı için evde durmamız sıkıntı. Evimizde çatlaklar meydana geldi. Yetkililer geldi, jandarma geldi incelemelerde bulundu. Kaymakamlığa başvuruda bulunduk, kaymakamlıktan bir ses çıkmadı. Şuanda vaziyetimiz bu. Bahçemizde bulunan mahsuller çökme sonucu zarar gördü. Sonumuz belli değil, 4 seneden beri diken üzerindeyiz, ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz" diye konuştu.



Büyüklerimize, yetkililere sesleniyoruz



Tünel inşaatının çökmesi sonrası oluşan her sesten korktuğunu dile getiren ev hanımı Havva Köseoğlu ise, "Bizim 4-5 seneden beri can güvenliğimiz yok. Biz sorunumuzu her yere bildirdik ancak kapımızı çalan yok. Büyüklerimize, yetkililere sesleniyoruz Allah rızası için bize ne verirse versinler, bizim can güvenliğimizi korusunlar. Benim yatak odam baş aşağı döndü. Ben gece bir sefer tıkırtı duyduğum zaman sabaha kadar uyuyamıyorum" şeklinde konuştu.



Davayı kazanan aile ödeme alamadı



Öte yandan, Sakarya ili Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi 146 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazın idare adına tescili ve yola terki kararı verilmesi adı altında açılan kamulaştırma davasını kazanan Köseoğlu ailesi, açılan davayı kazanmasına rağmen konu ile alakalı herhangi bir ödeme alamadıklarını iddia etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA