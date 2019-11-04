(Özel) Trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

04.11.2019 09:13

Esenler'de trafikte seyir halindeki iki araçta bulunan 4 kişi yol vermeme nedeniyle araçlarını sağa çekerek tekme, tokat kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece 00.30 sıralarında Esenler Atışalanı yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki iki araç bilinemeyen bir nedenle sağ şeritte durarak sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede şiddetini artırarak yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Bir anda kavga etmeye başlayan 4 kişi yumruk ve tekmelerle yolda birbirine vurmaya devam etti.



Diğer sürücüler araya girip ayırdı



Kavgayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşlarına rağmen ayrılmayan taraflar birbirlerini darp etmeye devam etti. Vatandaşlar güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı. Kavganın yol vermeden dolayı çıktığı öğrenilirken, vatandaşların araya girmesinin ardından taraflar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler.



Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar kamerada



Esenler Atışalanı mevkisinde araçlarını sağa çekerek aşağıya inen tarafların, tekme ve yumruklarla kavga ettikleri o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, tarafların yumruk ve tekmelerle bir birilerini darp ettikleri ve trafikteki sürücülerin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA