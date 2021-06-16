Özel tiyatroların başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tiyatro sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamak, yerli oyun yazarlarını teşvik etmek, oynanan oyunların kalitesini yükseltmek ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine 2021-2022 sanat sezonuna yönelik...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tiyatro sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamak, yerli oyun yazarlarını teşvik etmek, oynanan oyunların kalitesini yükseltmek ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yapılacak yardımlar için başvurular başladı.

E-devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular 15 Temmuz 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikler ile günün koşulları ve sektörden gelen talepler de göz önünde bulundurularak birtakım düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler ile tiyatro alanında sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilerek sektör çalışanlarının hakları ön plana çıkarıldı. Başvuru tarihleri de öne çekilerek yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması amaçlandı.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı