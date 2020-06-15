'Özel tiyatrolara yeni teşvik' açıklaması
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'Özel tiyatrolara yeni teşvik' açıklaması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü açan 'Kültür Girişimi Belgesi' edinme sürecinin, yönetmelikte yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldığını duyurdu.

'Özel tiyatrolara yeni teşvik' açıklaması
15.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:45

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü açan 'Kültür Girişimi Belgesi' edinme sürecinin, yönetmelikte yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; özel tiyatroların güncel ihtiyaçlarına göre yenilenen, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü açan 'Kültür Girişimi Belgesi' edinme süreci 'Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldı. Belgelendirilme sürecine yönelik ilke ve esasların belirlenerek, asgari niteliklerin tespit edildiği değişikliklerle hem yatırım hem de işletme aşamasında salonu olan özel tiyatrolara; sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi, doğalgaz ve elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden indirim ile bulunduğu yörenin en düşük tarifesinden su tüketim bedeli ödemeyi içeren destekler tanındı. Salonu olan özel tiyatroların gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği teşvikler ile özel tiyatroların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.


Kaynak: DHA

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