Özel tiyatrolara turne desteği
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Özel tiyatrolara turne desteği

Özel tiyatrolara turne desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığınca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde turne...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak.

Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak.

"Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" projesi başvuruları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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