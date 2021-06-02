Özel tiyatrolara turne desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde turne...