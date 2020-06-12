Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak
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Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların projelerine 2020-2021 sanat sezonunda yapacağı yardımlar için başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak
12.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların projelerine 2020-2021 sanat sezonunda yapacağı yardımlar için başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; e-devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular, 31 Temmuz'a kadar sürecek. Bakanlık, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları için verilen sanatçı tanıtım kartına sahip 'geleneksel' kategorideki kişilerin de desteklerini artırarak devam ettirecek. Özel tiyatrolara destek miktarlarının ve destek üst limitlerinin artırılmasıyla hem izleyicilerin daha nitelikli oyunlarla buluşması hem çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha üst seviyeye taşınması hem de oyuna ilişkin telif gibi hak sahiplerine yapılan ödemelerin artmasını sağlayacak.

DEĞİŞEN YÖNETMELİKLE DESTEKLER ARTTI

Günün koşulları ve sektörden gelen talepler göz önünde bulundurularak geçtiğimiz Mayıs ayında 'Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te birtakım düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan düzenlemeler ile özel tiyatrolar kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye teşvik edilmiş, sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilmişti. Sektör çalışanlarının haklarının ön plana çıkarıldığı değişiklikle, başvuru tarihleri öne çekilmiş yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması planlanmıştı. Ayrıca, yönetmelikteki yardım miktarlarının üst limitleri yaklaşık iki katına, yardım oranlarının üst limiti de yüzde 70'e çıkarılmıştı.


Kaynak: DHA

Manşet

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