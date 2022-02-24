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Özel temsilciler, görüşmelerinin amacının Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Özel temsilciler, görüşmelerinin amacının Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etti

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Viyana'da yaptıkları görüşmelerin nihai amacının Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etti.

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Viyana'da yaptıkları görüşmelerin nihai amacının Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etti.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bugün Viyana'da bir araya geldi. Özel temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova'da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etti. İkili, bu çerçevede atılabilecek muhtemel somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve süreci önkoşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yineledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Viyana, Politika, Haberler

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