(Özel) TEM Otoyolu'nda kayan otomobil refüje çıktı, genç sürücü ölümden döndü

29.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:24

TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayarak refüje çıktı. Metrelerce sürüklenen araç bariyerler ile ağaç arasında sıkışırken, genç sürücü kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent bağlantı yolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolunda 34 VM 5335 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Seyit Eşref A. (26), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kayarak refüje çıktı. Metrelerce sürüklenen otomobil, bariyerler ve ağaç arasında sıkıştı. Şans eseri yara almadan kurtulan genç sürücü, kendini güçlükle araçtan çıkarttı. Çarpmanın etkisiyle gencin başında ve ayağında ezilmeler meydana geldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.



"Arkamdaki araçları tehlikeye atmamak için ağaca doğru kırdım"



Kazayla ilgili konuşan sürücü Seyit Eşref A., "Yolda su birikintisi vardı. Ben de düz yolda giderken, lastikler kaymaya başladı. Aracın sağa doğru kaydığını gördüm, o an panik halde direksiyonu toparlamaya çalıştım. Arkamdaki araçları tehlikeye atmamak için ağaca doğru kırdım. Ağaca isabet ettiremeyince bariyerle arasında sıkıştım kaldım. Yalnızdım, kafam şişti bir de ayağım çok ağrıyor" dedi.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA