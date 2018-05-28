TEM Otoyolu'nda TIR Sürücüsü ile Vatandaş Seyir Halinde Yumruklaştı

TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde yabancı uyruklu TIR'ın kendi otomobiline çarpıp kaçtığını gören adam, peşinden koşarak tırmandığı TIR'ın sürücüsüyle seyir halinde yumruklaştı. TIR'ı durduramayınca yerden taş alıp cama atan adam, kendisini ezmeyen çalışan TIR'ın da önüne yattı. O anlar kameralara yansıdı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. TEM otoyolunda bir TIR'ın şoför mahalline tırmanan şahsı görenler ilk önce film çekiliyor sandı. Ancak ilerleyen dakikalarda olayın film değil trafik kavgası olduğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü.

DURDURMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

İddiaya göre Bulgaristan uyruklu PB7494BX plakalı TIR'ın Bulgar sürücüsü, otoyolunda vatandaşın otomobiline çarptı. Çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam TIR sürücüsünü fark eden vatandaş aracından inerek peşinden koşmaya başladı. Trafiğin yoğun olması nedeniyle kısa sürede TIR'ı yakalayan vatandaş, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü umursamayarak yoluna devam edince ortalık bir anda karıştı.

SEYİR HALİNDE YUMRUKLAŞTILAR

Vatandaş bunun üzerine koşarak tıra yetiştikten sonra şoför mahallinden tırmandı. Durmayan sürücüye defalarca yumruk atan vatandaş, sürücünün de karşılık vermesiyle seyir halinde bir süre devam ettiler. Ardından vatandaş yola atlayarak yerden aldığı taşı tırın camına fırlattı. Tır sürücüsü yine de durmayın vatandaş bu kez önüne geçti. Diğer vatandaşlarında uyarısına rağmen sürücü durmayınca önündeki vatandaşı ezmeye çalıştı. Vatandaş da çaresiz bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs tıra tırmanıyor. Ardından şoförü yumruk atan şahıs TIR üzerinde bir süre böyle gidiyor. TIR yoluna devam edine bu kez vatandaş TIR'a taş atıyor. Ardından TIR'ın önüne geçen şahıs aracı durdurmayı başarıyor.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine trafik polisleri kısa sürede olay yerine geldi. Hem vatandaş ile hem de Bulgar şahısla konuşan ekipleri gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.