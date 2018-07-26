Teknolojiye Ayak Uyduran Kağıt Toplayıcısı Kamerada

Tuzla'da kağıt toplayıcısı genç, işini kolaylaştırmak için teknolojiye ayak uydurdu. Kağıtlarını hoverboard (Elektrikli kaykay) ile toplayan kağıt toplayıcısını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.

Tuzla'da bir kağıt toplayıcısı, işini kolaylaştırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Gün boyunca İstanbul'un Anadolu Yakası'nda neredeyse tüm ilçeleri dolaşarak kağıt toplayan vatandaş, daha az yorulmak için teknolojiye ayak uydurdu. Kağıtlarını hoverboard (Elektrikli kaykay) ile toplayan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. İşini kolaylaştıran kağıt toplayıcısı, bu sayede daha çok dolaşarak daha az yoruluyor. - İSTANBUL